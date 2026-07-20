Lionel Scaloni Bicara Masa Depannya usai Gagal Bawa Argentina Juara Piala Dunia 2026

Pelatih Argentina Lionel Scaloni gagal bawa Argentina juara Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni, bicara soal masa depannya usai kalah dari timnas Spanyol sekaligus gagal mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026. Dia mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan federasi terkait masa depannya.
Argentina menelan kekalahan 0-1 dari timnas Spanyol lewat pertempuran 120 menit di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, kebobolan lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Gol terkahir di piala dunia tersebut tercipta setelah mereka bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah Enzo Fernandez (90+3’).
Pasca kalah, sorotan pun tertuju pada nasib pelatih, yakni Scaloni. Pelatih berusia 48 tahun itu mengungkapkan akan berdiskusi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina (AFA), Claudio Tapia. Dia mengaku sudah punya gambaran soal nasibnya.
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"Saya akan berbicara dengan presiden federasi. Saya sudah memiliki gambaran mengenai apa yang ingin saya lakukan,” kata Scaloni, dilansir dari Deadspin, Senin (20/7).
Scaloni menyebut akan menghormati sisa kontraknya bersama Argentina yang berakhir pada akhir tahun ini. Namun ia seolah mengirim sinyal akan berpisah dengan skuad La Albiceleste pasca kontraknya berakhir.
“Saya akan menghormati kontrak saya sampai selesai, tetapi saya merasa perlu mengambil waktu untuk berpikir. Saya tidak tahu apakah sesuatu sebesar ini bisa diulang lagi, dan mungkin kami perlu membicarakannya,” ujar dia.
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Scaloni memberikan apresiasi setinggi langit kepada federasi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Pelatih berusia 48 tahun itu tak menyangka bisa membawa Argentina sampai di titik ini. Tapi, ia juga menilai kalau sudah saatnya memikirkan untuk meninggalkan tim yang telah ia bangun sejak 2018.
"Saya sangat berterima kasih kepada presiden karena telah memberi saya kesempatan berada di posisi ini. Saat itu, ini adalah sebuah mimpi bagi kami semua. Hingga menit terakhir, saya, staf pelatih, dan para pemain telah memberikan segalanya. Saya rasa sudah sewajarnya jika saya mengambil waktu untuk memikirkan semuanya,” terang Scaloni
Scaloni mulanya bertugas sebagai asisten pelatih Argentina di era Jorge Sampaoli. Namun setelah Sampaoli dipecat karena gagal total di Piala Dunia 2018, Scaloni pun ditunjuk sebagai pelatih interim. Namun kenyataannya, AFA justru memberikan kepercayaan lebih dan menjadikannya pelatih tetap.
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