Timnas Spanyol Ukir Sejarah Manis! Juara Piala Dunia yang Paling Minim Kebobolan

JawaPos.com - Timnas Spanyol mengukir sejarah manis setelah merebut gelar juara Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Furia Roja itu menjadi tim negara yang paling sedikit kebobolan sepanjang sejarah Piala Dunia.

Timnas Spanyol meraih gelar juara setelah menumbangkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. Pertandingan piala dunia tersebut berjalan sengit, karena sampai memasuki babak tambahan waktu setelah bermain imbang tanpa gol selama 90 menit.

Petaka didapat Argentina pada menit 90+3 karena bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah Enzo Fernandez. Dari situ, timnas Spanyol menyerang semakin intens sampai akhirnya mencetak gol pada menit ke-106 lewat sontekan Ferran Torres setelah memanfaatkan umpan dari Nico Williams.

Argentina yang bermain dengan 10 pemain semakin kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Alhasil, Lionel Messi dan kawan-kawan menelan kekalahan, sekaligus gagal mempertahankan gelar juaranya.

Spanyol Ukir Rekor Langka Spanyol yang pada akhirnya mampu mempertahankan keunggulan pun berhasil merebut gelar juara. Namun La Furia Roja tidak hanya sukses raih trofi juara saja, melainkan juga mengukir rekor langka.

Pasalnya, Spanyol hanya kebobolan satu kali sepanjang kampanye mereka di Piala Dunia 2026. Berdasarkan data Opta, catatan manis tersebut menjadi jumlah kebobolan paling sedikit yang pernah dicatat tim juara sepanjang sejarah Piala Dunia.

Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Spanyol terjadi saat mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di babak perempat final. Kala itu, gawang Unai Simon dijebol lewat tandukan Charles De Katelaere.

Spanyol minim kebobolan karena tak luput dari peran Unai Simon di bawah mistar gawang. Selain itu juga, pertahanan memang menjadi salah satu kekuatan utama La Furia Roja.