Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 16.28 WIB

Kalah di Final Piala Dunia 2026, Scaloni Akui Spanyol Lebih Baik dari Argentina

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (ig @afaseleccion) - Image

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (ig @afaseleccion)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui Timnas Spanyol tampil lebih baik dibanding tim asuhannya pada partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu waktu setempat.

"Mereka (Spanyol) lebih baik, itu adalah¢ kenyataannya," ujar Scaloni, dikutip dari laman resmi FIFA, Senin.

Scaloni mengaku merasa sedih menyusul kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia, tapi mereka sudah melakukan segalanya.

Pelatih berkebangsaan Argentina tersebut melanjutkan banyak hal yang inginen mereka hingga mencapai titik itu, meski saat ini bukan waktu yang tepat.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka karena telah membawa kami kembali ke final Piala Dunia dan berjuang hingga akhir," jelas Scaloni.

Pada partai final Piala Dunia 2026, Argentina harus menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Spanyol akibat gol Ferran Torres ketika laga memasuki menit ke-106.

Selain itu, Argentina harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak kedua setelah gelandang Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah dari akumulasi dua kartu kuning.

Meski kecewa, Scaloni menila⁸⁰”i perjalanan Argentina kembali ke partai final tentu merupakan kenangan indah dan hal tersebut perlu mereka hargai.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Ferran Persembahkan Gol Juara untuk Rakyat Spanyol, Pelatih Argentina Lionel Scaloni Akui Timnas Spanyol Tampil Lebih Baik - Image
Piala Dunia 2026

Ferran Persembahkan Gol Juara untuk Rakyat Spanyol, Pelatih Argentina Lionel Scaloni Akui Timnas Spanyol Tampil Lebih Baik

Senin, 20 Juli 2026 | 15.44 WIB

Skuad Argentina Tak Gelar Latihan Khusus Jelang Final Piala Dunia 2026 Lawan Spanyol - Image
Piala Dunia 2026

Skuad Argentina Tak Gelar Latihan Khusus Jelang Final Piala Dunia 2026 Lawan Spanyol

Senin, 20 Juli 2026 | 00.53 WIB

Jelang Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Minta Fans Nikmati Momen 'Terakhir' Lionel Messi - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Minta Fans Nikmati Momen 'Terakhir' Lionel Messi

Minggu, 19 Juli 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore