Kalah di Final Piala Dunia 2026, Scaloni Akui Spanyol Lebih Baik dari Argentina

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (ig @afaseleccion)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui Timnas Spanyol tampil lebih baik dibanding tim asuhannya pada partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu waktu setempat.
"Mereka (Spanyol) lebih baik, itu adalah¢ kenyataannya," ujar Scaloni, dikutip dari laman resmi FIFA, Senin.
Scaloni mengaku merasa sedih menyusul kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia, tapi mereka sudah melakukan segalanya.
Pelatih berkebangsaan Argentina tersebut melanjutkan banyak hal yang inginen mereka hingga mencapai titik itu, meski saat ini bukan waktu yang tepat.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka karena telah membawa kami kembali ke final Piala Dunia dan berjuang hingga akhir," jelas Scaloni.
Pada partai final Piala Dunia 2026, Argentina harus menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Spanyol akibat gol Ferran Torres ketika laga memasuki menit ke-106.
Selain itu, Argentina harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak kedua setelah gelandang Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah dari akumulasi dua kartu kuning.
Meski kecewa, Scaloni menila⁸⁰”i perjalanan Argentina kembali ke partai final tentu merupakan kenangan indah dan hal tersebut perlu mereka hargai.
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