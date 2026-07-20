Gagal Back-to-Back, Argentina Tetap Sambut Messi cs Bak Pahlawan: Milei Siapkan Libur Nasional

JawaPos.com - Kendati gagal mempertahankan takhta juara Piala Dunia 2026 usai ditekuk timnas Spanyol 0-1 di laga pamungkas, apresiasi untuk tim nasional Argentina tak surut. Puluhan ribu suporter tetap membanjiri jalanan di berbagai sudut kota untuk menyuarakan rasa bangga atas perjuangan Albicelesta.

Merepons antusiasme luar biasa publik, Presiden Argentina Javier Milei menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghormatan tertinggi. Milei memastikan bakal menetapkan hari libur nasional saat Lionel Scaloni dan anak asuhnya menggelar parade perayaan pencapaian di piala dunia bersama fans.

"Menjawab dinamika dan antusiasme masyarakat terkait perayaan pencapaian timnas, hari perayaan yang nantinya ditentukan oleh pemain dan staf pelatih akan resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional," tulis Milei melalui akun X pribadinya.

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Skuad Tango dijadwalkan mendarat di Buenos Aires pada Senin (20/7) sore waktu setempat. Namun, detail pasti mengenai waktu kedatangan serta skema interaksi dengan fans masih menunggu konfirmasi resmi dari federasi.

Tetap Berdiri tegak Kekalahan menyakitkan akibat gol tunggal Ferran Torres di babak extra time tak melunturkan kebanggaan publik Argentina. Usai peluit panjang berbunyi pada Minggu malam, poster dan nyanyian dukungan untuk timnas tetap menggema di mana-mana.

Mereka mengapresiasi kerja keras tim yang sukses melangkah hingga partai puncak dan hampir mengamankan gelar back-to-back. "Terima kasih banyak, para pemain! Berjuang habis-habisan hingga akhir. Argentina selalu berada di tempat tertinggi," pujian Milei di X.

Sebagai bentuk penghormatan, Milei bahkan telah menyiapkan Casa Rosada (Istana Kepresidenan Argentina) agar para pemain bisa menyapa pendukung dari balkon ikonik istana. Sekretariat Jenderal Kepresidenan dan Kementerian Keamanan kini tengah mematangkan rekayasa pengamanan ketat untuk mengawal kepulangan delegasi.

Dilansir melalui laman Marca, tak hanya pemerintah, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) juga mengambil langkah drastis. Seluruh laga domestik di berbagai divisi yang sedianya bergulir Senin dan Selasa resmi ditunda demi memfokuskan perhatian pada penyambutan timnas.