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Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 13.09 WIB

Penyerang Prancis Kylian Mbappe Raih Sepatu Emas Piala Dunia 2026

Striker Timnas Prancis Kylian Mbappe menasbihkan diri sebagai top skor Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@fifaworldcup) - Image

Striker Timnas Prancis Kylian Mbappe menasbihkan diri sebagai top skor Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)

JawaPos.com - Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe resmi meraih penghargaan Golden Boot (Sepatu Emas) Piala Dunia 2026. Mbappe finis sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.

Striker Real Madrid itu mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan delapan gol. Kepastian kapten timnas Prancis Kylian Mbappe menjadi top skor diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final piala dunia.

Hasil tersebut membuat kapten Argentina itu tidak mampu mengejar torehan gol sang bintang Prancis Kylian Mbappe. Mbappe tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menjadi tumpuan lini serang Prancis.

Meski Les Bleus gagal mengangkat trofi juara, penyerang berusia 27 tahun itu tetap mengukuhkan diri sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Messi mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah mencatatkan delapan gol. Peringkat tiga menjadi milik gelandang Inggris Jude Bellingham yang mencatatkan tujuh gol dan unggul dalam penilaian FIFA atas Erling Haaland yang juga mengemas tujuh gol.

Dengan torehan 10 gol tersebut, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di dunia.

Daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026

1            Kylian Mbappe (Prancis - 10 gol)         

2            Lionel Messi (Argentina - 8 gol)           

3            Jude Bellingham (Inggris - 7 gol)         

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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