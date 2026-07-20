Penyerang Prancis Kylian Mbappe Raih Sepatu Emas Piala Dunia 2026

Striker Timnas Prancis Kylian Mbappe menasbihkan diri sebagai top skor Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)
JawaPos.com - Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe resmi meraih penghargaan Golden Boot (Sepatu Emas) Piala Dunia 2026. Mbappe finis sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.
Striker Real Madrid itu mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan delapan gol. Kepastian kapten timnas Prancis Kylian Mbappe menjadi top skor diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final piala dunia.
Hasil tersebut membuat kapten Argentina itu tidak mampu mengejar torehan gol sang bintang Prancis Kylian Mbappe. Mbappe tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menjadi tumpuan lini serang Prancis.
Meski Les Bleus gagal mengangkat trofi juara, penyerang berusia 27 tahun itu tetap mengukuhkan diri sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026.
Sementara itu, Messi mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah mencatatkan delapan gol. Peringkat tiga menjadi milik gelandang Inggris Jude Bellingham yang mencatatkan tujuh gol dan unggul dalam penilaian FIFA atas Erling Haaland yang juga mengemas tujuh gol.
Dengan torehan 10 gol tersebut, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling tajam di dunia.
Baca Juga:Jabat Tangan dengan Donald Trump, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Raja Felipe VI Kawal Kemenangan Timnas Spanyol
Daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026
1 Kylian Mbappe (Prancis - 10 gol)
2 Lionel Messi (Argentina - 8 gol)
3 Jude Bellingham (Inggris - 7 gol)
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force