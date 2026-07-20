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Aprillia JP
Senin, 20 Juli 2026 | 12.39 WIB

Jabat Tangan dengan Donald Trump, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Raja Felipe VI Kawal Kemenangan Timnas Spanyol

Donald Trump dan Pedro Sanchez bersalaman di tribun VIP. (@MiguelMorenatti/X). - Image

Donald Trump dan Pedro Sanchez bersalaman di tribun VIP. (@MiguelMorenatti/X).

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez hadir dalam laga final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey pada Senin (20/7). Sejak awal pekan, kehadiran Pedro Sanchez sempat dipertanyakan kepastiannya. Pasalnya, hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan Spanyol sedang tegang akibat isu tarif dagang.

Dilansir dari Diario AS, Sanchez tiba sesaat sebelum pertandingan final piala dunia timnas Spanyol vs Argentina dimulai. Setelah lagu kebangsaan, Sanchez terlihat berjabat tangan dengan Donald Trump di tribun VIP.

Presiden FIFA Gianni Infantino juga tampak berada di samping mereka. Selain itu, Raja Felipe VI dan Ratu Letizia dari Spanyol juga ikut menyapa Donald Trump. Sebelumnya, Sanchez dikabarkan hampir absen karena agenda lain dan pengalaman kurang menyenangkan di Kejuaraan Eropa di Berlin. 

Trump pun sempat melambaikan tangan kepada penonton dari balik kaca tribun. Sementara itu, Infantino tampak berfoto bersama keluarga Trump, termasuk Eric Trump, Lara Trump, anak-anak mereka, serta Barron Trump yang juga hadir di laga tersebut.

Pengamanan di stadion pun berlangsung ketat. Sejumlah area ditutup sekitar satu jam sebelum pertandingan untuk mengamankan kedatangan Trump. Protokol keamanan tingkat tinggi juga diterapkan demi memastikan kelancaran acara.

Selain itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney sebagai perwakilan tuan rumah bersama juga hadir di tribun VIP. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei dilaporkan tidak hadir langsung di stadion karena alasan takhayul dan memilih menyaksikan pertandingan dari rumah.

Menjelang laga, Trump menolak menjagokan salah satu tim, tetapi memuji Lionel Messi. “Menurut saya, sulit untuk tidak menjagokan Messi. Saya melihat operan itu, yah, mungkin itu bisa disebut operan. Eksekusinya benar-benar sempurna. Memang butuh bakat untuk menyundul bola yang datang dengan kecepatan seperti itu, tapi hasilnya sempurna,” ujar dia dalam wawancara dengan Fox Sports.

Sementara itu, Sanchez menghindari isu politik dan menekankan persatuan melalui olahraga. “Ada banyak hal yang menyatukan masyarakat Amerika dan Spanyol. Terlepas dari perbedaan, olahraga menyatukan kita,” kata Sanchez.

Sang Perdana Menteri juga optimistis terhadap Piala Dunia 2030. “Kami melanjutkan estafet Piala Dunia yang hebat dan saya yakin kami bisa membuatnya lebih baik lagi,” tambah dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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