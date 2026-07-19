Marc Cucurella Siap Pensiun dari Timnas Jika Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Bek Spanyol Marc Cucurella mengaku siap pensiun dari timnas jika La Roja mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026. (ig @cucurella3)
JawaPos.com - Bek kiri Spanyol Marc Cucurella membuat pernyataan mengejutkan jelang final Piala Dunia 2026. Dia mengaku siap mengakhiri kariernya bersama tim nasional apabila La Roja sukses mengalahkan Argentina dan mengangkat trofi juara dunia.
Marc Cucurella menjadi salah satu pemain paling konsisten dalam perjalanan timnas Spanyol menuju final piala dunia. Bek berusia 27 tahun itu selalu tampil penuh dalam setiap pertandingan dan berperan besar membawa tim asuhan Luis de la Fuente hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen.
Melansir NDTV, menurut Marc Cucurella, menjuarai Piala Dunia setelah sebelumnya memenangkan Euro 2024 akan menjadi pencapaian tertinggi yang sulit dilampaui dalam karir internasionalnya.
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"Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya akan menelepon Luis keesokan harinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak lagi mengandalkan saya, bahwa saya akan pensiun dari tim nasional. Dengan Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, saya tidak bisa berbuat lebih baik lagi," kata Cucurella.
Sejak membawa Spanyol menjuarai Euro 2024, Cucurella terus mempertahankan performa impresifnya di Piala Dunia 2026. La Roja memulai turnamen dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cabo Verde sebelum mencatat enam kemenangan beruntun. Mereka kemudian menyingkirkan Austria, Portugal, Belgia, dan Prancis untuk melaju ke final dengan catatan pertahanan terbaik di turnamen.
Performa solid lini belakang menjadi salah satu alasan Spanyol kini difavoritkan meraih gelar juara dunia kedua setelah terakhir kali melakukannya pada 2010.
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Selain berbicara soal kemungkinan pensiun, Cucurella juga mengungkapkan janji unik apabila Spanyol berhasil mengalahkan Argentina. Bek berusia 27 tahun itu berencana mengabadikan sosok pelatih Luis de la Fuente dalam bentuk tato sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilannya membangun kembali kekuatan La Roja.
"Saya akan membuat tato kecil wajah manajer Spanyol Luis de la Fuente di bisep saya jika kami memenangkan Piala Dunia," kata Cucurella.
De la Fuente memang dianggap sebagai sosok penting di balik kebangkitan Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sukses membawa La Roja menjuarai Euro 2024, ia kini tinggal selangkah lagi menambah koleksi trofinya dengan gelar Piala Dunia.
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