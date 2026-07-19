Jelang Final Piala Dunia Timnas Spanyol vs Argentina, Aymeric Laporte Soroti Kontroversi Argentina

JawaPos.com - Menjelang final Piala Dunia 2026, bek timnas Spanyol Aymeric Laporte melontarkan peringatan soal gaya bermain Argentina yang dinilainya terlalu agresif. Menurut dia, wasit harus mampu mengendalikan pertandingan agar tidak membiarkan tindakan yang melampaui batas.

Timnas Spanyol akan menghadapi juara bertahan Argentina di partai puncak Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, itu diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen.

Melansir BBC, komentar Aymeric Laporte muncul setelah dia menyoroti pertandingan semifinal Argentina melawan Inggris. Dalam laga tersebut, Argentina melakukan 15 pelanggaran sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menang 2-1 lewat dua gol di menit-menit akhir.

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Salah satu insiden yang menjadi sorotan terjadi pada awal pertandingan ketika Enzo Fernandez melakukan tekel keras dari belakang terhadap Elliot Anderson. Meski tekel tersebut dianggap berbahaya oleh banyak pihak, wasit tidak mengeluarkan kartu kuning.

Selain itu, suporter Inggris juga memprotes gol kemenangan Argentina karena menganggap Lionel Messi melakukan pelanggaran terhadap Djed Spence sebelum gol tercipta.

"Tugas wasit adalah mengendalikan situasi agar keadaan tidak menjadi di luar kendali," kata Laporte.

Dia menambahkan tidak mempermasalahkan permainan fisik selama masih berada dalam batas aturan.

"Saya sama sekali tidak khawatir tentang agresi dalam konteks sepak bola. Jika itu sesuai aturan dan wasit menjalankan tugasnya, saya tidak punya masalah dengan itu," terang Laporte.