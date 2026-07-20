Daftar Pergantian Pemain Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Rombak Total di Babak Kedua

Susunan pemain resmi Spanyol dan Argentina untuk final Piala Dunia 2026 menampilkan Lionel Messi, Lamine Yamal, serta para bintang terbaik kedua tim yang siap berebut gelar juara. (FIFA)
JawaPos.com - Spanyol dan Argentina resmi mengumumkan susunan pemain inti untuk final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB. Luis de la Fuente dan Lionel Scaloni menurunkan kekuatan terbaik demi memperebutkan trofi World Cup edisi ke-23, dengan Lionel Messi dan Lamine Yamal menjadi sorotan utama.
Siapa Saja Starter Spanyol di Final Piala Dunia 2026?
Timnas Spanyol tampil dengan komposisi yang sama seperti saat menyingkirkan Prancis pada babak semifinal. Pelatih Luis de la Fuente mempertahankan formasi 4-2-3-1 yang sejauh ini terbukti efektif membawa La Furia Roja melangkah hingga partai puncak.
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Unai Simon kembali dipercaya mengawal gawang Spanyol. Di lini belakang, Pedro Porro dan Marc Cucurella mengisi posisi bek sayap, sedangkan Pau Cubarsi berduet dengan Aymeric Laporte sebagai benteng utama di jantung pertahanan.
Lini tengah tetap menjadi kekuatan utama Spanyol dengan hadirnya Rodri dan Fabian Ruiz sebagai gelandang bertahan. Keduanya bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus mengalirkan bola ke lini depan.
Di belakang penyerang tunggal, Luis de la Fuente kembali mengandalkan kreativitas Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Alex Baena. Ketiga pemain itu menjadi motor serangan Spanyol sepanjang turnamen dan kembali mendapat kepercayaan tampil sejak menit pertama.
Mikel Oyarzabal tetap menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak. Penyerang tersebut datang ke final dengan koleksi lima gol dan menjadi top skor Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026.
Berbeda dengan Spanyol, Lionel Scaloni melakukan perubahan dalam susunan pemain dibandingkan saat mengalahkan Inggris di semifinal. Meski demikian, sebagian besar pemain inti Albiceleste tetap dipertahankan.
Emiliano Martinez kembali berdiri di bawah mistar gawang Argentina. Kiper andalan itu akan dilindungi empat bek yang terdiri atas Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico.
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