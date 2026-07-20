Hasil Spanyol vs Argentina 0-0 di Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Mati Kutu, La Furia Roja Dominan di Babak Pertama

JawaPos.com — Spanyol dan Argentina masih bermain imbang 0-0 pada babak pertama final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Tim asuhan Luis de la Fuente tampil lebih dominan sepanjang 45 menit pertama, sementara Lionel Messi kesulitan memberi pengaruh sehingga juara bertahan gagal menciptakan peluang berbahaya.

Mengapa Spanyol Lebih Mendominasi?

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Spanyol langsung mengambil kendali permainan melalui penguasaan bola yang rapi dan umpan-umpan cepat.

Argentina sempat mencoba membalas lewat penguasaan bola, tetapi beberapa kesalahan umpan membuat mereka kehilangan momentum.

Peluang emas pertama lahir pada menit kelima.

Lamine Yamal hampir membawa Spanyol unggul setelah bola pantul dari Dani Olmo kembali mengarah kepadanya, tetapi aksi gemilang Emiliano Martinez bersama Lisandro Martinez berhasil menggagalkan peluang tersebut.

Spanyol terus menekan melalui sisi kanan yang dihuni Pedro Porro dan Yamal.