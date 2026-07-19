Spanyol Dinilai Miliki Modal Terkuat untuk Menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 Berdasarkan 5 Faktor

JawaPos.com – Tim Nasional Spanyol memasuki partai final Piala Dunia FIFA 2026 dengan peluang besar untuk meraih gelar juara dunia.

Konsistensi permainan, kekuatan kolektif, serta sejumlah catatan impresif menjadi modal utama La Roja dalam menghadapi laga penentuan.

Berikut 5 alasan yang memperkuat peluang Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7).

1. Rekor Tak Terkalahkan yang Sangat Impresif

Spanyol mencatat rekor 37 pertandingan tanpa kekalahan menjelang partai final Piala Dunia FIFA 2026. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi performa, mental bertanding, dan kemampuan La Roja menghadapi berbagai lawan. Rekor itu juga menyamai pencapaian Italia serta melampaui catatan generasi emas Spanyol dan Argentina sebelum menjuarai Piala Dunia FIFA 2022.

2. Memiliki Kesamaan dengan Tim Juara Dunia 2010

Perjalanan Spanyol pada Piala Dunia FIFA 2026 dinilai memiliki sejumlah kesamaan dengan saat menjuarai Piala Dunia FIFA 2010. La Roja kembali datang sebagai juara Eropa dengan komposisi tim yang kompetitif dan berada dalam situasi yang dinilai serupa. Kesamaan tersebut semakin memperkuat optimisme bahwa Spanyol mampu kembali meraih gelar juara dunia.

3. Didukung Generasi Muda Berkualitas

Spanyol memiliki generasi muda bertalenta yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Pau Cubarsí. Kedua pemain tersebut telah menunjukkan kualitas, kedewasaan, dan kontribusi penting meskipun masih berusia muda. Kehadiran mereka menjadi tambahan kekuatan yang dapat menentukan hasil pertandingan besar.