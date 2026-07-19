Perjalanan Inggris Berbuah Podium di Piala Dunia FIFA 2026 Usai Penantian 60 Tahun yang Bersejarah

JawaPos.com – Tim nasional Inggris menutup kiprahnya pada Piala Dunia FIFA 2026 dengan menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis pada pertandingan perebutan tempat ketiga.

Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik The Three Lions sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 1966.

Berikut perjalanan penting yang menggambarkan perjalanan panjang Inggris hingga akhirnya kembali naik podium, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/7).

1. Juara Dunia 1966 Menjadi Tolok Ukur Kejayaan Inggris

Inggris meraih gelar juara Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada 1966 setelah mengalahkan Jerman Barat di Stadion Wembley. Gelar tersebut menjadi satu-satunya trofi Piala Dunia yang pernah dimenangkan The Three Lions hingga saat ini. Sejak keberhasilan itu, Inggris terus berupaya mengakhiri penantian panjang untuk kembali meraih prestasi serupa.

2. Dua Kali Gagal Mengakhiri Turnamen di Peringkat Keempat

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia FIFA 1990 di Italia, tetapi kalah dari Jerman Barat sebelum kembali kalah dari Italia pada perebutan tempat ketiga. Situasi serupa kembali terjadi pada Piala Dunia FIFA 2018 ketika Inggris dikalahkan Kroasia di semifinal dan Belgia pada laga perebutan peringkat ketiga. Dua kegagalan tersebut membuat Inggris harus puas finis di posisi keempat.

3. Berulang Kali Terhenti di Babak Perempat Final

Inggris beberapa kali gagal melangkah ke semifinal setelah tersingkir di babak perempat final. Hasil tersebut terjadi pada edisi 1970, 1986, 2002, 2006, dan 2022. Rentetan kegagalan itu memperpanjang penantian Inggris untuk kembali bersaing di empat besar dunia.