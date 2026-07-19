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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 20 Juli 2026 | 00.35 WIB

Bagaimana Bisa Lionel Messi Memandikan Lamine Yamal? Ini Kisah Menarik di Balik Foto Viral Mereka

Foto Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal bagian dari kegiatan amal Barcelona pada 2007. (ig @sportv)&nbsp; - Image

Foto Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal bagian dari kegiatan amal Barcelona pada 2007. (ig @sportv)&nbsp;

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan timnas Spanyol menghadirkan banyak cerita menarik. Selain duel dua raksasa sepak bola, perhatian publik juga kembali tertuju pada sebuah foto legendaris yang memperlihatkan Lionel Messi sedang memandikan seorang bayi. Bayi itu tak lain adalah Lamine Yamal.

Foto yang kembali viral di media sosial tersebut seolah menjadi simbol pergantian generasi. Di satu sisi ada Messi, legenda hidup yang kini berusia 39 tahun dan kembali membawa Argentina ke final Piala Dunia. Di sisi lain ada Lamine Yamal, bintang muda timnas Spanyol berusia 19 tahun yang tengah menikmati turnamen terbesar dalam karirnya.

Lalu, bagaimana kisah di balik foto yang membuat banyak orang terkejut itu?

Diambil Saat Yamal Baru Berusia Enam Bulan

Melansir Sporting News, foto ikonik tersebut diambil pada 2007, jauh sebelum dunia mengenal nama Lamine Yamal sebagai salah satu talenta terbaik sepak bola. 

Saat itu, Yamal baru berusia enam bulan. Sementara Messi masih berusia 20 tahun dan baru mulai menapaki jalan menuju status sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Tak ada yang menyangka bahwa hampir dua dekade kemudian keduanya akan berpotensi saling berhadapan di final Piala Dunia.

Bagian dari Kegiatan Amal Barcelona

Momen tersebut bukanlah sesi foto pribadi, melainkan bagian dari kalender amal yang diselenggarakan Barcelona bekerja sama dengan UNICEF dan media olahraga lokal Diario Sport. Dalam program itu, sejumlah keluarga mendapat kesempatan mengikuti undian untuk berfoto bersama pemain Barcelona di stadion klub.

Keberuntungan berpihak kepada keluarga Lamine Yamal. Mereka memenangkan undian tersebut sehingga sang bayi bersama ibunya, Sheila Ebana, datang ke lokasi pemotretan.

Fotografer Joan Monfort, yang mengabadikan momen itu untuk Associated Press, mengungkapkan bahwa Messi sebenarnya sempat kebingungan saat diminta berinteraksi dengan bayi Yamal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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