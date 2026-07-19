Rayan Cherki Berselisih dengan Didier Deschamps saat Prancis Kalah Dramatis dari Inggris

JawaPos.com - Prancis menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kekalahan dramatis 6-4 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan, melainkan juga ketegangan yang terjadi antara Rayan Cherki dan pelatih Didier Deschamps di pinggir lapangan.

Les Bleus tampil buruk pada babak pertama di Miami. Inggris sudah unggul empat gol sebelum turun minum melalui Declan Rice, Ezri Konsa, dan dua gol Bukayo Saka.

Prancis sempat bangkit setelah jeda. Dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola membuat mereka kembali menghidupkan asa. Namun, Saka melengkapi hat-trick lewat penalti, sebelum Ousmane Dembele memperkecil ketertinggalan pada masa injury time. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan Inggris 6-4 lewat aksi individu gemilang.

Cherki Bersikap Dingin kepada Deschamps Dalam pertandingan tersebut, Cherki mendapat kesempatan menjadi starter pertamanya di Piala Dunia. Namun, gelandang Manchester City itu gagal memberikan pengaruh berarti dan akhirnya ditarik keluar pada babak pertama untuk digantikan Ousmane Dembele.

Melansir Metro Sport, sebelum pergantian dilakukan, kamera televisi menangkap momen ketika Deschamps menghampiri Cherki saat jeda minum untuk memberikan instruksi. Alih-alih merespons, Cherki terlihat melambaikan tangan, kemudian membalikkan badan dan meninggalkan pelatihnya.

Insiden itu langsung memicu spekulasi mengenai hubungan keduanya.

Deschamps Enggan Memperbesar Masalah Usai pertandingan, Deschamps memilih tidak memperpanjang polemik tersebut meski mengakui ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan.

"Saya tidak akan menyelesaikan masalah hari ini."

"Para pemain tahu betul. Saya tidak akan menunjuk jari. Namun, saya selalu memberi tahu mereka, dan seperti yang Kylian katakan, mereka butuh waktu untuk memprosesnya tetapi itu adalah kesalahan saya, saya seharusnya membuat pilihan yang berbeda sejak awal pertandingan, bisa dibilang begitu, dan mungkin semuanya akan berjalan lebih baik."

"Setiap orang dinilai berdasarkan performanya. Jelas, beberapa pemain bisa saja bermain lebih baik. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua."

Ini bukan kali pertama hubungan Cherki dan Deschamps menjadi sorotan selama turnamen. Pada babak 32 besar melawan Swedia, Cherki juga sempat terlihat mengabaikan sang pelatih ketika masuk sebagai pemain pengganti.