Merasa Timnas Argentina Dirugikan, Lionel Scaloni Mengadu kepada FIFA Jelang Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan kekecewaan terhadap FIFA menjelang final Piala Dunia 2026 melawan timnas Spanyol. Tim Argentina berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena memiliki waktu pemulihan yang lebih singkat dibanding calon lawan.

Argentina memastikan tiket ke final piala dunia setelah bangkit secara dramatis untuk mengalahkan Inggris di semifinal. Sementara itu, timnas Spanyol melaju ke partai puncak sehari lebih awal usai menyingkirkan Prancis dengan kemenangan meyakinkan 2-0.

Perbedaan jadwal tersebut membuat La Roja memiliki waktu istirahat lebih panjang sebelum laga final. Namun, melansir Metro Sport, bukan hanya soal waktu pemulihan yang menjadi sorotan Scaloni. Dia juga mengeluhkan keputusan FIFA yang mengharuskan Argentina menjalani sesi latihan pada Jumat siang di New York, hanya beberapa jam setelah skuad tiba di kota tersebut.

"Kami baru saja beristirahat karena kami tiba tadi malam sekitar pukul 11.00. Hari ini mereka memaksa kami untuk berlatih di waktu yang tidak kami inginkan. Namun, karena konferensi pers dan segala macamnya, kami harus melakukan sesi latihan yang aneh dan cepat, dan kami hampir tidak punya kesempatan untuk mencoba apa pun," terang dia.

Fokus Memulihkan Kondisi Pemain Scaloni mengakui bahwa kondisi fisik para pemain menjadi perhatian utamanya menjelang pertandingan terbesar di turnamen ini. Beberapa pemain disebut belum berada dalam kondisi terbaik sehingga tim pelatih harus memaksimalkan waktu yang tersisa untuk pemulihan.

"Kami fokus pada istirahat dan berdasarkan itu kita akan melihat bagaimana kondisi mereka, karena ada pemain yang belum dalam kondisi 100 persen. Kami akan mengevaluasi kondisi mereka. Kami bermain dengan memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan hal-hal baik yang dimiliki lawan," imbuh dia.

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Meski menyampaikan keluhan, Scaloni memastikan Argentina tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar dari Spanyol yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Dukungan Suporter Jadi Motivasi Besar Di balik keluhannya terhadap jadwal yang ditetapkan FIFA, Scaloni mengaku semangat skuad Argentina terus terjaga berkat dukungan luar biasa dari para pendukung mereka.