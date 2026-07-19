3 Alasan Spanyol Bisa Mengalahkan Argentina dan Menjuarai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Spanyol hanya tinggal selangkah lagi untuk kembali mengukir sejarah. Setelah tampil konsisten sepanjang turnamen, La Roja kini bersiap menghadapi juara bertahan Argentina pada final Piala Dunia 2026.

Berdasarkan prediksi superkomputer Opta, Spanyol memiliki peluang sekitar 59 persen untuk keluar sebagai juara.

Status favorit itu bukan tanpa alasan. Tim asuhan Luis de la Fuente menunjukkan keseimbangan yang luar biasa antara kualitas individu, organisasi permainan, dan kedalaman skuad. Kemenangan meyakinkan atas Prancis di semifinal menjadi bukti bahwa Spanyol layak difavoritkan.

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Melansir Sports Illustrated, berikut tiga alasan utama mengapa La Roja berpeluang mengalahkan Argentina dan membawa pulang trofi Piala Dunia.

1. Sistem Permainan Lebih Penting daripada Nama Besar Salah satu kekuatan terbesar Spanyol adalah mereka tidak bergantung pada satu pemain.

Saat Pedri tidak berada dalam performa terbaik, masih ada Fabian Ruiz atau Dani Olmo yang mampu mengambil alih kendali permainan. Di sisi lain, pemain seperti Álex Baena, Pedro Porro, hingga Mikel Merino terus memberikan kontribusi penting meski bukan selalu menjadi pilihan utama.

Bahkan ketika Lamine Yamal atau Nico Williams mengalami masalah kebugaran, performa tim tidak mengalami penurunan berarti. Hal itu menunjukkan bahwa sistem permainan Luis de la Fuente berjalan lebih dominan dibanding ketergantungan pada individu tertentu.

Setiap pemain memahami perannya, sehingga pergantian personel tidak mengubah identitas permainan Spanyol.