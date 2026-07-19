Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 19 Juli 2026 | 17.42 WIB

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Pembuktian Ramalan Lamine Yamal

Lamine Yamal diprediksi menjadi pusat perhatian saat Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. (FIFA) - Image

Lamine Yamal diprediksi menjadi pusat perhatian saat Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit dengan Spanyol diunggulkan berkat performa impresif sepanjang turnamen, sementara Argentina mengandalkan pengalaman Lionel Messi untuk mempertahankan gelar juara dunia.

Final ini juga menjadi panggung pembuktian bagi Lamine Yamal. Wonderkid berusia 19 tahun itu berpeluang memenuhi ramalannya sendiri untuk mengangkat trofi Piala Dunia bersama Timnas Spanyol, sekaligus menghadapi Lionel Messi, sosok yang sejak lama menjadi idolanya.

Mengapa Spanyol Lebih Diunggulkan?

Timnas Spanyol datang ke partai puncak dengan modal yang sangat meyakinkan. Setelah sempat tersandung saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka Grup H, pasukan Luis de la Fuente tampil nyaris sempurna hingga melaju ke final.

Puncak penampilan La Roja terjadi pada semifinal ketika mereka menaklukkan Prancis dengan skor 2-0. Kemenangan atas salah satu favorit juara itu mempertegas status Spanyol sebagai tim dengan performa paling stabil sepanjang turnamen.

Kepercayaan diri Spanyol juga sedang berada di titik tertinggi. Mereka tercatat tidak pernah kalah dalam waktu normal pada 37 pertandingan terakhir di semua ajang, sebuah catatan luar biasa yang membuat mereka hanya berjarak satu kemenangan dari gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Spanyol. Dipimpin Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Mikel Oyarzabal, serangan mereka mampu menciptakan peluang dari berbagai sisi lapangan.

Pertahanan mereka bahkan lebih impresif lagi. Hingga menjelang final, Spanyol baru kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia 2026 sehingga menjadi tim dengan lini belakang terbaik di turnamen.

Argentina Masih Mengandalkan Magis Lionel Messi

Di sisi lain, Timnas Argentina kembali membuktikan mental juara mereka. Sang juara bertahan beberapa kali berhasil lolos dari situasi sulit sepanjang fase gugur.

Argentina membutuhkan perpanjangan waktu saat menghadapi Tanjung Verde dan Swiss. Mereka juga sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit mengalahkan Mesir dan Inggris untuk memastikan tiket menuju final.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
6 Pemain Kunci Penentu Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Tugas Marc Cucurella Kantongi Lionel Messi - Image
Piala Dunia 2026

6 Pemain Kunci Penentu Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Tugas Marc Cucurella Kantongi Lionel Messi

Minggu, 19 Juli 2026 | 17.26 WIB

6 Dekade Lebih Saling Mengalahkan! Ini Rekor Pertemuan Spanyol vs Argentina Jelang Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

6 Dekade Lebih Saling Mengalahkan! Ini Rekor Pertemuan Spanyol vs Argentina Jelang Final Piala Dunia 2026

Minggu, 19 Juli 2026 | 17.22 WIB

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Battle of La Masia, Menantikan Magis Lionel Messi - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Battle of La Masia, Menantikan Magis Lionel Messi

Minggu, 19 Juli 2026 | 17.18 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore