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Minggu, 19 Juli 2026 | 18.20 WIB

Jelang Final Piala Dunia 2026, Ternyata Begini Cerita Di Balik Layar Pemotretan Messi Muda dan Bayi Yamal 19 Tahun Silam

Lionel Messi saat memandikan bayi Lamine Yamal pada 2007. (Joan Monfort/UNICEF/AP) - Image

Lionel Messi saat memandikan bayi Lamine Yamal pada 2007. (Joan Monfort/UNICEF/AP)

JawaPos.com - Dalam hati, Sheila Ebana mungkin sedikit cemas. Anak lelakinya baru berusia enam bulan, tetapi yang bertugas memandikannya adalah seorang pemuda 20 tahun yang introvert dan pemalu.

Mungkin karena itu, istri Mounir Nasraoui tersebut tak mau jauh-jauh dari bak mandi tempat anaknya, Lamine Yamal, dimandikan pemain muda Barcelona itu: Lionel Messi.

Selama pemotretan, agar Messi yang pemalu tak gugup saat memandikan putranya, ibunda Yamal sigap membantu. Sang fotografer juga membawa bebek-bebekan putrinya untuk menenangkan si bayi. 

Siapa menyangka, 19 tahun setelah sesi pemotretan untuk penggalangan dana UNICEF tersebut, si bayi dan si anak muda itu bakal dipertemukan kembali di panggung terbesar sejagat: final Piala Dunia 2026. Yamal yang menjadi pilar Spanyol akan berhadapan dengan Argentina yang dikomandani Messi pada Senin (20/7) dini hari pukul 02.00 WIB di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat.

Joan Monfort, sang fotografer, juga sama sekali tak mengira karyanya bakal menjadi sorotan seluas ini. Terlebih, dua sosok yang dia jepret akan bertemu di final Piala Dunia.

“Ini jadi bukti kalau keajaiban takdir itu benar-benar ada," tutur Monfort kepada BBC Sport.

Monfort saat itu bekerja di surat kabar SPORT yang bekerja sama dengan UNICEF sebagai sponsor utama FC Barcelona. Mereka menggelar penggalangan dana melalui penjualan kalender yang menampilkan foto para penggawa Barcelona dan perwakilan kalangan imigran.

Mounir Nasraoui yang berdarah Maroko dan sang istri, Sheila Ebana, yang berasal dari Guinea Katulistiwa mendaftarkan anak mereka untuk mengikuti undian sesi foto di Estadio Camp Nou tersebut. Yamal terpilih dan dipasangkan secara acak dengan Messi.

Cepat Beradaptasi

Monfort masih ingat, agar Messi tidak gugup, Ebana membantunya. Sementara itu, untuk menenangkan sang bayi, Monfort membawa mainan bebek-bebekan milik putrinya.

“Messi selalu profesional dalam hal-hal seperti ini dan dia dapat beradaptasi dengan sangat cepat," puji Monfort.

Editor: Hendra
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