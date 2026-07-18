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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.19 WIB

Premier League Sumbang 13 Pemain di Final Piala Dunia 2026, Duo London Utara Terbanyak

13 pemain Premier League masuk final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Spanyol vs Argentina. (Instagram.com/@alemacallister)&nbsp; - Image

13 pemain Premier League masuk final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Spanyol vs Argentina. (Instagram.com/@alemacallister)&nbsp;

JawaPos.com - Pada final Piala Dunia 2026 antara timnas Spanyol vs Argentina, terdapat 13 pemain yang bermain di Premier League. Duo London Utara, Arsenal dan Tottenham sama-sama mengirimkan tiga wakil.

Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal mengutus tiga pemainnya di skuad timnas Spanyol. Dua gelandang Mikel Merino dan Martin Zubimendi, serta penjaga gawang David Raya. Dari ketiga pemain, hanya Merino yang memiliki jumlah menit bermain terbanyak, sedangkan Raya dan Zubimendi belum catatkan satu menit pun bermain.

Rival sekota The Gunners, Tottenham juga memiliki tiga pemainnya yang mentas di partai puncak pada Minggu (19/7) yakni Pedro Porro di timnas Spanyol serta Cristian Romero dan Marcos Senesi di Argentina. Senesi merupakan rekrutan baru Tottenham dari Bournemouth.

Sementara itu, Liverpool memiliki dua pemain di final pada sosok Alexis Mac Allister dan pemain baru mereka, Victor Munoz. Kedua pemain memiliki nasib berbeda. Mac Allister menjadi andalan dan selalu tampil penuh bersama La Albicelester, sedangkan Munoz belum mendapatkan kesempatan bermain dari sang pelatih, Luis de La Fuente di Piala Dunia 2026.

Daftar 13 pemain Premier League di final Piala Dunia 2026

Arsenal: Mikel Merino, Martin Zubimendi, dan David Raya (Spanyol)

Tottenham: Pedro Porro (Spanyol), Cristian Romero dan Marcos Senesi (Argentina)

Liverpool: Alexis Mac Allister (Argentina) dan Victor Munoz (Spanyol)

Chelsea: Enzo Fernandez (Argentina)

Manchester United: Lisandro Martinez (Argentina)

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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