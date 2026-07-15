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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.31 WIB

Balogun Akui Kontroversi Pencabutan Kartu Merah Ganggu Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026

Folarin Balogun menjadi andalan Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. (Concacaf) - Image

Folarin Balogun menjadi andalan Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. (Concacaf)

JawaPos.com - Penyerang Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun angkat bicara mengenai kontroversi pencabutan sanksi kartu merah yang membuat namanya menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026.

Meski bersyukur bisa kembali memperkuat tim, Folarin Balogun mengakui keputusan pencabutan sanksi kartu merah itu sempat memunculkan kegelisahan di ruang ganti skuad timnas Amerika Serikat di paial dunia. 

Folarin Balogun mendapat kartu merah saat menghadapi Bosnia pada fase gugur. Namun, menjelang laga babak 16 besar piala dunia melawan Belgia, FIFA memutuskan membatalkan hukuman tersebut sehingga sang striker timnas Amerika Serikat kembali tersedia untuk dimainkan.

Keputusan itu memicu perdebatan luas. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan di balik pencabutan sanksi tersebut. Bahkan, UEFA disebut ikut melontarkan kritik karena menilai keputusan tersebut tidak memiliki preseden yang jelas dalam turnamen sebesar Piala Dunia.

Dalam wawancara bersama CBS setelah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia usai kalah dari Belgia, Balogun mengungkapkan bahwa dirinya langsung merasakan dampak dari keputusan tersebut terhadap atmosfer tim.

"Awalnya saya sangat senang karena bisa kembali masuk skuad. Tetapi setelah memikirkannya lagi, saya sadar keputusan itu pasti akan menimbulkan kontroversi. Saya juga bisa merasakan ada sedikit ketegangan di antara rekan-rekan setim," ujar pemain AS Monaco tersebut.

Balogun menceritakan bahwa dirinya mengetahui kabar pencabutan hukuman saat berada di dalam bus bersama seluruh anggota tim. Pengumuman itu langsung disambut berbagai reaksi dari para pemain.

Menurut dia, suasana di dalam bus berubah menjadi ramai karena sebagian pemain tidak menyangka FIFA mengambil keputusan tersebut hanya beberapa saat sebelum pertandingan penting melawan Belgia.

Meski akhirnya bisa dimainkan, Balogun mengungkapkan bahwa tim pelatih sebenarnya telah menyiapkan strategi tanpa dirinya. Selama beberapa sesi latihan, ia bahkan tidak masuk dalam skenario utama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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