FIFA Puas dengan Piala Dunia 48 Tim, Aturan Baru Dinilai Tingkatkan Kualitas dan Keselamatan Pemain

JawaPos.com - FIFA menilai format baru Piala Dunia yang menghadirkan 48 peserta berhasil. Bukan hanya jumlah tim yang bertambah, sejumlah aturan baru yang diterapkan sepanjang turnamen juga dianggap memberikan dampak positif terhadap jalannya pertandingan maupun keselamatan para pemain.

Evaluasi tersebut menjadi sinyal bahwa badan sepak bola dunia itu akan terus mengembangkan penyelenggaraan Piala Dunia di masa mendatang. Fokus FIFA tidak hanya menghadirkan kompetisi yang lebih kompetitif, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pemain dan penonton.

Beberapa inovasi yang mendapat perhatian selama turnamen di antaranya penerapan aturan offside yang diperbarui, pengatur waktu untuk lemparan ke dalam, hingga hydration break atau jeda minum ketika pertandingan berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrem.

Di awal penerapannya, sejumlah aturan tersebut sempat menuai pro dan kontra. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah hydration break.

Tidak sedikit pemain maupun suporter yang menilai jeda itu dapat mengganggu ritme pertandingan. Namun, situasi berubah setelah negara-negara tuan rumah mengalami suhu yang sangat tinggi selama penyelenggaraan turnamen.

Dalam kondisi tersebut, jeda minum terbukti menjadi langkah penting untuk membantu pemain menjaga kondisi fisik sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. FIFA menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mengutamakan keselamatan para pemain tanpa mengurangi kualitas pertandingan.

Pengalaman selama turnamen menjadi bahan evaluasi berharga dalam menyusun kebijakan untuk edisi-edisi Piala Dunia berikutnya. Selain aspek kesehatan pemain, penggunaan pengatur waktu lemparan ke dalam juga dinilai mampu membuat tempo pertandingan lebih terjaga.

Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi aksi membuang waktu sehingga permainan berlangsung lebih efektif. Sementara itu, penyempurnaan aturan offside disebut membantu meningkatkan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan wasit. Dengan dukungan teknologi yang semakin berkembang, FIFA berharap keputusan di lapangan menjadi lebih konsisten dan mudah dipahami oleh seluruh pihak.