Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Aprillia JP
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.37 WIB

Performa Timnas Argentina Dikritik, Lionel Scaloni Sebut Timnya Tidak Seburuk Anggapan Orang

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (Bein Sports) - Image

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. (Bein Sports)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni menepis berbagai kritik yang ditujukan kepada timnya sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Scaloni menilai Argentina tetap menunjukkan kualitas permainan sehingga mampu melangkah sejauh ini.

“Timnas Argentina ini tidak bermain seburuk yang orang katakan. Kami pasti melakukan sesuatu dengan benar untuk bisa mencapai tahap ini,” ujar Lionel Scaloni sebelum laga semifinal piala dunia dikutip dari ESPN Rabu (15/7).

Lionel Scaloni juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemain yang telah membawa timnas Argentina meraih sejumlah gelar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, pencapaian menembus semifinal Piala Dunia menjadi bukti konsistensi tim dan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak.

“Saya berterima kasih kepada para pemain. Mereka telah membawa kami meraih tiga gelar juara dan sekarang kembali melaju ke semifinal. Kami hanya tinggal selangkah lagi dan kami akan mengerahkan segalanya untuk mencapainya,” kata Scaloni.

Argentina tampil sebagai juara Grup J setelah mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania. Perjalanan mereka berlanjut di babak gugur dengan menyingkirkan Tanjung Verde, Mesir, dan Swiss.

Meskipun demikian, langkah Argentina tidak selalu mulus. Mereka harus berjuang hingga perpanjangan waktu saat menghadapi Tanjung Verde dan Swiss. Saat melawan Mesir di babak 16 besar, Argentina bahkan sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya melakukan comeback dipimpin sang kapten Lionel Messi.

Pertandingan semifinal melawan Inggris juga menjadi momen spesial bagi Messi karena itu merupakan pertama kalinya dia menghadapi Inggris di ajang internasional. Keberhasilan mencapai semifinal kali ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Argentina, setelah sebelumnya melakukannya pada 2014, 2018, dan saat menjadi juara pada 2022 di Qatar.

Meski performa tim kerap dipertanyakan, Scaloni mengaku tidak terlalu memusingkan gaya permainan timnya selama mampu mencapai target. Sang pelatih menilai berada di semifinal sudah menjadi pencapaian besar.

“Sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan apakah kami bermain sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak. Sebulan setengah lalu, saya akan langsung menerima kesempatan untuk berada di semifinal dengan cara apa pun,” ujar Scaloni.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Semifinal Piala Dunia 2026 Timnas Inggris vs Argentina: Siapa akan Bertemu Spanyol di Laga Puncak?  - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Semifinal Piala Dunia 2026 Timnas Inggris vs Argentina: Siapa akan Bertemu Spanyol di Laga Puncak? 

Kamis, 16 Juli 2026 | 00.46 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Ezri Konsa Lupakan Sejenak Pertemanan dengan Emilian - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Ezri Konsa Lupakan Sejenak Pertemanan dengan Emilian

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.27 WIB

Semifinal Piala Dunia 2026; Noni Madueke Sebut Inggris Siap Ladeni Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Semifinal Piala Dunia 2026; Noni Madueke Sebut Inggris Siap Ladeni Argentina

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore