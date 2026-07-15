Performa Timnas Argentina Dikritik, Lionel Scaloni Sebut Timnya Tidak Seburuk Anggapan Orang

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni menepis berbagai kritik yang ditujukan kepada timnya sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Scaloni menilai Argentina tetap menunjukkan kualitas permainan sehingga mampu melangkah sejauh ini.

“Timnas Argentina ini tidak bermain seburuk yang orang katakan. Kami pasti melakukan sesuatu dengan benar untuk bisa mencapai tahap ini,” ujar Lionel Scaloni sebelum laga semifinal piala dunia dikutip dari ESPN Rabu (15/7).

Lionel Scaloni juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemain yang telah membawa timnas Argentina meraih sejumlah gelar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, pencapaian menembus semifinal Piala Dunia menjadi bukti konsistensi tim dan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak.

“Saya berterima kasih kepada para pemain. Mereka telah membawa kami meraih tiga gelar juara dan sekarang kembali melaju ke semifinal. Kami hanya tinggal selangkah lagi dan kami akan mengerahkan segalanya untuk mencapainya,” kata Scaloni.

Argentina tampil sebagai juara Grup J setelah mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania. Perjalanan mereka berlanjut di babak gugur dengan menyingkirkan Tanjung Verde, Mesir, dan Swiss.

Meskipun demikian, langkah Argentina tidak selalu mulus. Mereka harus berjuang hingga perpanjangan waktu saat menghadapi Tanjung Verde dan Swiss. Saat melawan Mesir di babak 16 besar, Argentina bahkan sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya melakukan comeback dipimpin sang kapten Lionel Messi.

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Pertandingan semifinal melawan Inggris juga menjadi momen spesial bagi Messi karena itu merupakan pertama kalinya dia menghadapi Inggris di ajang internasional. Keberhasilan mencapai semifinal kali ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Argentina, setelah sebelumnya melakukannya pada 2014, 2018, dan saat menjadi juara pada 2022 di Qatar.

Meski performa tim kerap dipertanyakan, Scaloni mengaku tidak terlalu memusingkan gaya permainan timnya selama mampu mencapai target. Sang pelatih menilai berada di semifinal sudah menjadi pencapaian besar.