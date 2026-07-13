Erling Haaland Ungkap Lelah Hadapi Tekanan Media Jelang Laga Perempat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Erling Haaland menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat menghadapi awak media setelah pertandingan terakhir Norwegia di Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Penyerang Manchester City itu tampak kesal ketika kembali dimintai keterangan setelah menyelesaikan sesi konferensi pers.

Reaksinya langsung menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan luas di berbagai media sosial.

Haaland sebelumnya telah berbicara selama sekitar lima belas menit dalam sesi konferensi pers resmi bersama para jurnalis. Namun, saat berada di zona campuran, ia kembali dihampiri seorang wartawan Argentina yang meminta pernyataan tambahan.

Menanggapi hal tersebut, Haaland menegaskan bahwa dirinya baru saja memberikan keterangan kepada media selama lima belas menit.

Sambil menunjukkan gestur kecewa, Haaland mengulang pernyataannya sebagai isyarat bahwa ia tidak ingin kembali menjawab pertanyaan yang sama.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan kejenuhan akibat tekanan media yang terus mengikutinya sepanjang turnamen.

Video yang memperlihatkan momen tersebut pun dengan cepat beredar dan menjadi viral di berbagai platform digital.

Insiden itu terjadi menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Norwegia dan Inggris. Besarnya ekspektasi terhadap Haaland disebut turut meningkatkan tekanan yang harus dihadapinya di luar lapangan.