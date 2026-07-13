Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 13 Juli 2026 | 15.42 WIB

Bukan Sekadar Gaya, Ikat Rambut Erling Haaland Ternyata Punya Jejak Sejarah dari Korea

erling haaland (x @popbase) - Image

erling haaland (x @popbase)

JawaPos.Com - Aksi memukau Erling Haaland di ajang Piala Dunia jadi sorotan, ada satu hal yang tak kalah mencuri perhatian publik, yakni ikat rambut yang selalu menjaga gaya khas man bun sang striker tetap rapi sepanjang pertandingan. Aksesori sederhana tersebut justru menjadi topik hangat yang ramai dibahas di media sosial.

Dilansir dari Koreaherald, brand ikat rambut bernama Kknekki mendadak viral setelah banyak penggemar penasaran dengan produk yang digunakan Haaland. Nama "Kknekki" sendiri terdengar begitu familiar bagi masyarakat Korea karena dianggap mirip dengan kata  "kkeunaekki", istilah dari wilayah Gyeongsang yang berarti tali atau benang. Kesamaan nama itu langsung memicu rasa ingin tahu publik mengenai asal-usul merek tersebut.

Brand ini pertama kali dikembangkan pada 1987 oleh perusahaan Dooji di Hamyang, Provinsi Gyeongsang Selatan. Produk tersebut dibuat menggunakan teknik anyaman khusus sehingga menghasilkan ikat rambut yang kuat, elastis, tetapi tetap lembut dan tidak mudah merusak rambut.

Pada 2015, merek ini kemudian diakuisisi perusahaan aksesori asal Norwegia, Bon Dep, yang membawa Kknekki ke pasar internasional.

Cerita sejarah tersebut membangkitkan nostalgia bagi banyak warga Korea. Sejumlah pengguna internet mengaku pernah menggunakan Kknekki puluhan tahun lalu dan mengingat kualitasnya yang sangat baik.

Ada pula yang mengenang pernah melihat toko Kknekki di Pasar Bangsan, Seoul, sebelum akhirnya mengetahui bahwa nama brand tersebut memang berasal dari dialek daerah Gyeongsang.

Penyerang Norwegia itu telah lama menggunakan produk tersebut dan kerap terlihat menyesuaikan warna ikat rambutnya dengan pakaian yang dikenakan.

Pada 2024, Haaland bahkan menjadi pemegang saham minoritas Bon Dep setelah bertahun-tahun menjadi pengguna setia produk tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Erling Haaland Ungkap Lelah Hadapi Tekanan Media Jelang Laga Perempat Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Erling Haaland Ungkap Lelah Hadapi Tekanan Media Jelang Laga Perempat Final Piala Dunia 2026

Senin, 13 Juli 2026 | 16.34 WIB

Norwegia Tumbang, Erling Haaland Puji Performa Jude Bellingham dan Tanggapi Golnya yang Dianulir - Image
Piala Dunia 2026

Norwegia Tumbang, Erling Haaland Puji Performa Jude Bellingham dan Tanggapi Golnya yang Dianulir

Senin, 13 Juli 2026 | 00.45 WIB

Stale Solbakken Bangga Meski Norwegia Dibekuk Inggris di Piala Dunia 2026, Ungkap Alasan Tarik Erling Haaland - Image
Piala Dunia 2026

Stale Solbakken Bangga Meski Norwegia Dibekuk Inggris di Piala Dunia 2026, Ungkap Alasan Tarik Erling Haaland

Minggu, 12 Juli 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore