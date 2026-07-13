Bukan Sekadar Gaya, Ikat Rambut Erling Haaland Ternyata Punya Jejak Sejarah dari Korea

JawaPos.Com - Aksi memukau Erling Haaland di ajang Piala Dunia jadi sorotan, ada satu hal yang tak kalah mencuri perhatian publik, yakni ikat rambut yang selalu menjaga gaya khas man bun sang striker tetap rapi sepanjang pertandingan. Aksesori sederhana tersebut justru menjadi topik hangat yang ramai dibahas di media sosial.

Dilansir dari Koreaherald, brand ikat rambut bernama Kknekki mendadak viral setelah banyak penggemar penasaran dengan produk yang digunakan Haaland. Nama "Kknekki" sendiri terdengar begitu familiar bagi masyarakat Korea karena dianggap mirip dengan kata "kkeunaekki", istilah dari wilayah Gyeongsang yang berarti tali atau benang. Kesamaan nama itu langsung memicu rasa ingin tahu publik mengenai asal-usul merek tersebut.

Brand ini pertama kali dikembangkan pada 1987 oleh perusahaan Dooji di Hamyang, Provinsi Gyeongsang Selatan. Produk tersebut dibuat menggunakan teknik anyaman khusus sehingga menghasilkan ikat rambut yang kuat, elastis, tetapi tetap lembut dan tidak mudah merusak rambut.

Pada 2015, merek ini kemudian diakuisisi perusahaan aksesori asal Norwegia, Bon Dep, yang membawa Kknekki ke pasar internasional.

Cerita sejarah tersebut membangkitkan nostalgia bagi banyak warga Korea. Sejumlah pengguna internet mengaku pernah menggunakan Kknekki puluhan tahun lalu dan mengingat kualitasnya yang sangat baik.

Ada pula yang mengenang pernah melihat toko Kknekki di Pasar Bangsan, Seoul, sebelum akhirnya mengetahui bahwa nama brand tersebut memang berasal dari dialek daerah Gyeongsang.

Penyerang Norwegia itu telah lama menggunakan produk tersebut dan kerap terlihat menyesuaikan warna ikat rambutnya dengan pakaian yang dikenakan.