Norwegia Diundang Raja Harald ke Istana, Erling Haaland Cs Dapat Sambutan Meriah Meski Kalah dari Inggris

Erling Haaland Cs tetap dapat sambutan meriah di Norwegia. (Instagram/@herrelandslaget)
JawaPos.com - Norwegia memang harus mengakhiri langkahnya di babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Inggris. Meski begitu, mereka tetap bisa pulang dengan kepala tegak. Martin Odegaard dkk tetap mendapat sambutan meriah ketika kembali ke Oslo.
Skuad Norwegia akan menghadiri acara penyambutan bersama masyarakat. Sebelum itu, skuad Norwegia juga dijadwalkan memenuhi undangan Raja Harald V di Istana Kerajaan. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Putra Mahkota Haakon di ruang ganti.
“Putra Mahkota mengundang seluruh anggota tim ke Istana pada Senin atas nama Raja Harald. Undangan itu disampaikan langsung kepada skuad di ruang ganti setelah pertandingan,” ujar Presiden NFF (PSSI-nya Norwegia) Lise Klaveness kepada TV2.
Sementara itu, Odegaard mengatakan jika para pemain ingin membalas dukungan luar biasa dari suporter.
“Sekarang kami akan pulang ke Norwegia untuk menikmati momen bersama mereka,” kata Odegaard.
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