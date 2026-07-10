Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina Buka Suara, Bantah Tuduhan Bias di Laga Argentina vs Mesir

JawaPos.com - Ketua wasit FIFA Pierluigi Collina, akhirnya buka suara terkait kontroversi pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir.

Collina menegaskan seluruh perangkat pertandingan bekerja secara independen dan membantah keras tuduhan adanya keberpihakan kepada Argentina.

Pernyataan itu disampaikan Collina dalam wawancara yang dipublikasikan di situs resmi FIFA, Kamis (9/7/2026).

Ia menyebut kritik terhadap keputusan wasit merupakan bagian dari sepak bola, tetapi tuduhan yang mempertanyakan integritas wasit tidak memiliki tempat dalam olahraga tersebut.

"Dengan jumlah pertandingan yang sangat banyak dalam waktu yang relatif singkat, wajar jika ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai harapan," ujar Collina.

"Ketika itu terjadi, para wasit siap bekerja lebih keras agar benar-benar siap menghadapi pertandingan berikutnya."

Collina menegaskan diskusi yang bersifat konstruktif mengenai keputusan wasit tetap diperbolehkan. Namun, ia menilai tuduhan tanpa dasar justru berbahaya.