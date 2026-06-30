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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.03 WIB

Ismael Saibari Ceritakan Penaltinya yang Jadi Penentu Kemenangan Maroko Lawan Timnas Belanda

Ismael Saibari jadi penentu kemenangan adu penalti timnas Maroko atas Belanda di piala dunia. (Dok. FIFA) - Image

Ismael Saibari jadi penentu kemenangan adu penalti timnas Maroko atas Belanda di piala dunia. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Ismael Saibari menjadi penentu kemenangan Maroko lawan timnas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (penalti 3-2) tersebut dimainkan di Estadio BBVA, Selasa (30/6).

Gelandang 25 tahun itu menendang penalti dengan jahitan di alis. Namun, Ismael Saibari menerimanya dengan senang hati karena timnas Maroko lolos ke babak 16 besar piala dunia usai menekuk timnas Belanda.

"Saya sedikit terguncang, tetapi baiklah: jika ini berarti kami lolos ke babak selanjutnya, saya akan menerimanya dengan senang hati," kata Ismael Saibari usai laga lawan timnas Belanda di piala dunia kepada NOS yang dikutip dari Voetbal International, Selasa (30/6).

Saat adu penalti, Saibari menjadi penendang terakhir bagi timnas Maroko sekaligus memastikan kemenangan dari Belanda. Dia mengatakan, sudah yakin menendang ke arah kiri sejak sesi latihan.

"Saya sudah tahu ke sudut mana saya akan menembak. Kami sudah berlatih kemarin, jadi saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Kemudian tinggal menempatkannya di sudut sebaik mungkin, sehingga jika kiper bergerak ke sisi kanan, dia tetap tidak bisa menjangkaunya. Untungnya, dia bergerak ke sisi lain," jelas Saibari.

Setelah mencetak gol penalti, gelandang PSV tersebut melepas baju. Saibari mengaku merasa lega usai memastikan timnas Maroko menuju babak 16 besar.

"Ya, tentu saja. Anda lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia. Anda berhasil mencapai babak 16 besar. Jadi wajar jika ada rasa lega. Terutama setelah berjuang di lapangan. Jadi ya: hebat," tandas Saibari.

Timnas Maroko sudah ditunggu tuan rumah Kanada di babak 16 besar. Laga tersebut akan dimainkan pada 5 Juli di NRG Stadium.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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