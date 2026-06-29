Di Tengah Kampanye Ramah Lingkungan, Presiden FIFA Justru Habiskan 66 Jam Penerbangan untuk Nonton 24 Laga Babak Grup Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino menghabiskan 66 jam penerbangan untuk menghadiri sepertiga laga babak grup Piala Dunia 2026. Infantino lantas dikritik lantaran mengingkari janji FIFA terkait kepedulian terhadap lingkungan.

Babak grup Piala Dunia 2026 telah rampung dengan memainkan sebanyak 72 pertandingan. Jumlah laga yang membludak merupakan konsekuensi dari langkah FIFA yang menambah jumlah peserta Piala Dunia tahun ini menjadi 48 tim.

Dari 72 pertandingan, Infantino menghadiri 24 laga di antaranya. Ini artinya, pria berusia 56 tahun itu sudah menghadiri sepertiga dari seluruh laga babak grup Piala Dunia 2026.

Untuk menghadiri 24 laga di babak grup, Infantino bepergian menggunakan pesawat jet pribadi. Laporan BBC yang dilansir JawaPos.com pada Senin (29/6) menunjukkan Infantino melakoni 27 penerbangan untuk bolak-balik Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dalam sehari, Infantino biasanya menghadiri dua pertandingan. Secara total, pesawat jet berjenis G650R milik Qatar Airways yang ditumpangi Infantino sudah menghabiskan 66 jam di udara dengan jarak 31.144 mil, setara 50.122 km.

Penerbangan terpanjang yang dilakukan Infantino adalah rute Vancouver menuju Miami yang berjarak 2.800 mil atau 4.507 km, tepatnya pada 13 Juni 2026 silam. Adapun perjalanan terjauhnya dalam sehari adalah rute Miami menuju Seattle yang berjarak lebih dari 2.700 mil atau 4.000 km.

Hal itu dilakukannya untuk menyaksikan laga Belgia kontra Mesir pada 16 Juni 2026. Kemudian dilanjutkan dengan penerbangan menuju Los Angeles untuk laga Iran kontra Selandia Baru di malam harinya.

Perjalanan jauh lain yang dilakukan Infantino adalah rute Miami menuju Seattle, yang transit terlebih dahulu di Dallas pada Jumat (26/6) waktu setempat untuk menyaksikan laga Mesir versus Iran. Kemudian pesawat yang ditumpangi Infantino kembali ke Miami keesokan harinya.