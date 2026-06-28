Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026: Sajikan Banyak Laga Seru!

Lionel Messi merayakan gol tendangan bebas ke gawang Jordania yang membuatnya menjadi pemain pertama dengan gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun. (AFA)
JawaPos.com - Sebanyak 32 negara telah mengamankan tiket lolos ke fase gugur atau babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berikut jadwal lengkap babak 32 besar.
Babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 telah berakhir pada Minggu (28/6/2026). Kini, 32 negara mulai memasuki fase gugur. Sebanyak 32 negara yang melaju ke fase tersebut terdiri dari 24 tim yang lolos langsung dari juara dan runner-up grup, serta delapan negara peringkat ketiga terbaik.
Babak 32 besar akan dimulai pada Senin (29/6) besok. Pertandingan pembuka fase gugur akan dimainkan Afrika Selatan kontra Kanada di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, dengan kick-off pukul 02.00 WIB.
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Kemudian pertandingan seru akan tersaji pada Selasa (30/6) mendatang. Brasil melawan Jepang, Jerman menghadapi Paraguay, dan Belanda menantang Maroko.
Jepang menjadi satu-satunya perwakilan negara Asia yang melaju ke fase gugur. Tim berjuluk Samurai Biru itu langsung menantang Brasil, dan diprediksi pertandingan akan berjalan seru. Begitu juga dengan duel Belanda vs Maroko, pertemuan dua negara penghuni 10 besar ranking FIFA.
Pertandingan seru lainnya juga tersaji pada Rabu (1/7) mendatang yang akan mempertandingkan empat laga. Yakni Pantai Gading vs Norwegia, Prancis kontra Swedia, Meksiko vs Ekuador, dan Inggris melawan RD Kongo.
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Berlanjut ke hari berikutnya atau tepatnya pada Kamis (2/7) mendatang. Belgia akan melawan salah satu raksasa Afrika, yakni Senegal. Kemudian dilanjut dengan laga tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina.
Pada Jumat (3/7), duel seru juga tersaji antara Portugal kontra Kroasia. Lalu pertandingan lainnya adalah Spanyol versus Austria, dan Swiss kontra Aljazair.
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Di hari terakhir babak 32 besar atau pada Sabtu (4/7), Lionel Messi akan kembali beraksi bersama Argentina dalam melawan Tanjung Verde. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan menarik, mengingat Blue Sharks -julukan Timnas Tanjung Verde- merupakan tim debutan yang sukses membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
Sementara terdapat pula dua pertandingan lainnya pada hari itu, yakni Australia versus Mesir dan Kolombia melawan Ghana. Pertandingan ini juga tidak kalah seru dengan laga lainnya.
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