Lewati Gary Lineker! Harry Kane jadi Pencetak Gol Terbanyak Inggris di Piala Dunia

Selebrasi Harry Kane di laga Inggris vs Kroasia. (Dok FIFA)
JawaPos.com - Harry Kane kembali mengukir sejarah bersama timnas Inggris setelah memecahkan rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak The Three Lions pada ajang Piala Dunia, dikutip dari ANTARA.
Rekor itu tercipta setelah Kane mencetak satu gol dalam kemenangan 2-0 atas Panama pada laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika Serikat pada Minggu WIB.
Gol tersebut menjadi gol ke-11 Kane pada putaran final Piala Dunia. Penyerang Bayern Muenchen itu kini resmi melampaui catatan Gary Lineker yang mengoleksi 10 gol, sekaligus mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah turnamen empat tahunan tersebut.
Sebelumnya, Kane menyamai rekor Lineker berkat dua gol yang dicetak saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka Grup L.
Baca Juga:Resmi! Daftar Lengkap 32 Negara Lolos ke Babak Gugur Piala Dunia 2026, 2 Tim Debutan Bikin Kejutan!
Pada pertandingan melawan Panama, kapten Inggris itu memastikan namanya berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia setelah menyundul umpan silang Jude Bellingham menjadi gol kedua The Three Lions.
Kane sendiri mencatatkan 117 penampilan dan mencetak 82 gol bersama Inggris sejak debutnya pada Maret 2015.
Selain mengantar Inggris melaju ke babak 32 besar sebagai juara Grup L, gol tersebut juga membuat Kane terus bersaing dalam perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026. Hingga akhir fase grup, dia telah mengoleksi tiga gol.
Baca Juga:Rusak Rekor Fontaine dan Jairzinho! Lionel Messi Pemain Pertama Cetak Gol dalam 7 Laga Piala Dunia Beruntun
Berdasarkan laman resmi England Football, berikut daftar pencetak gol terbanyak Timnas Inggris di Piala Dunia:
1. Harry Kane – 11 gol dari 14 pertandingan.
2. Gary Lineker – 10 gol dari 12 pertandingan.
3. Sir Geoff Hurst – 5 gol dari 6 pertandingan.
4. Bobby Charlton – 4 gol dari 14 pertandingan.
5. Michael Owen – 4 gol dari 12 pertandingan.
6. Marcus Rashford – 4 gol dari 13 pertandingan.
7. Sir David Beckham – 3 gol dari 13 pertandingan.
8. Steven Gerrard – 3 gol dari 12 pertandingan.
9. Roger Hunt – 3 gol dari 6 pertandingan.
10. David Platt – 3 gol dari 6 pertandingan.
11. Bukayo Saka – 3 gol dari 6 pertandingan.
12. Nat Lofthouse – 3 gol dari 2 pertandingan.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol