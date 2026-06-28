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Antara
Minggu, 28 Juni 2026 | 20.38 WIB

Lewati Gary Lineker! Harry Kane jadi Pencetak Gol Terbanyak Inggris di Piala Dunia

Selebrasi Harry Kane di laga Inggris vs Kroasia. (Dok FIFA) - Image

Selebrasi Harry Kane di laga Inggris vs Kroasia. (Dok FIFA)

JawaPos.com - Harry Kane kembali mengukir sejarah bersama timnas Inggris setelah memecahkan rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak The Three Lions pada ajang Piala Dunia, dikutip dari ANTARA.

Rekor itu tercipta setelah Kane mencetak satu gol dalam kemenangan 2-0 atas Panama pada laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika Serikat pada Minggu WIB.

Gol tersebut menjadi gol ke-11 Kane pada putaran final Piala Dunia. Penyerang Bayern Muenchen itu kini resmi melampaui catatan Gary Lineker yang mengoleksi 10 gol, sekaligus mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah turnamen empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, Kane menyamai rekor Lineker berkat dua gol yang dicetak saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka Grup L.

Pada pertandingan melawan Panama, kapten Inggris itu memastikan namanya berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia setelah menyundul umpan silang Jude Bellingham menjadi gol kedua The Three Lions.

Kane sendiri mencatatkan 117 penampilan dan mencetak 82 gol bersama Inggris sejak debutnya pada Maret 2015.

Selain mengantar Inggris melaju ke babak 32 besar sebagai juara Grup L, gol tersebut juga membuat Kane terus bersaing dalam perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026. Hingga akhir fase grup, dia telah mengoleksi tiga gol.

Berdasarkan laman resmi England Football, berikut daftar pencetak gol terbanyak Timnas Inggris di Piala Dunia:

1. Harry Kane – 11 gol dari 14 pertandingan.
2. Gary Lineker – 10 gol dari 12 pertandingan.
3. Sir Geoff Hurst – 5 gol dari 6 pertandingan.
4. Bobby Charlton – 4 gol dari 14 pertandingan.
5. Michael Owen – 4 gol dari 12 pertandingan.
6. Marcus Rashford – 4 gol dari 13 pertandingan.
7. Sir David Beckham – 3 gol dari 13 pertandingan.
8. Steven Gerrard – 3 gol dari 12 pertandingan.
9. Roger Hunt – 3 gol dari 6 pertandingan.
10. David Platt – 3 gol dari 6 pertandingan.
11. Bukayo Saka – 3 gol dari 6 pertandingan.
12. Nat Lofthouse – 3 gol dari 2 pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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