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Antara
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.54 WIB

Pelatih RD Kongo Bahagia Timnya Ukir Sejarah Usai Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

RD Kongo memburu kemenangan atas Uzbekistan pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. (Instagram @fecofadrc) - Image

RD Kongo memburu kemenangan atas Uzbekistan pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. (Instagram @fecofadrc)

JawaPos.com - Pelatih timnas sepak bola Republik Demokratik (RD) Kongo Sebastien Desabre mengaku bangga timnya berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Dia menyatakan, keberhasilan untuk lolos merupakan buah dari kerja keras tim selama empat tahun terakhir dan kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan pada laga penentu Grup K di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Minggu WIB, adalah pembuktiannya.

"Kami percaya kepada seluruh pemain di dalam skuad, karena mereka menunjukkan karakter dan kualitas saat tim membutuhkannya," kata Desabre seusai pertandingan dalam laman FIFA.

Kemenangan tersebut membuat Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan untuk pertama kalinya dalam sejarah melaju ke fase gugur.

Menurut dia, para pemain menunjukkan keyakinan dan semangat pantang menyerah meski sempat tertinggal lebih dahulu pada pertandingan tersebut.

Dia juga mengapresiasi kontribusi sejumlah pemain yang baru mendapat kesempatan tampil pada laga terakhir fase grup.

Tenaga segar dari pemain-pemain tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim membalikkan keadaan.

Desabre menyatakan, timnya kini mengalihkan fokus untuk menghadapi babak 32 besar guna melawan Inggris, pada Rabu (1/7).

Dia optimistis pengalaman beberapa pemain yang berkarier di Liga Inggris dapat membantu persiapan menghadapi lawan berikutnya, sekaligus menjaga peluang melanjutkan perjalanan bersejarah di Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
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