Resmi! Daftar Lengkap 32 Negara Lolos ke Babak Gugur Piala Dunia 2026, 2 Tim Debutan Bikin Kejutan!

JawaPos.com — Sebanyak 32 negara dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah fase grup berakhir pada Minggu (28/6/2026) siang WIB.

Austria dan Aljazair menjadi dua tim terakhir yang mengamankan tiket, sementara Republik Demokratik Kongo dan Tanjung Verde mencetak sejarah dengan menembus fase gugur pada debut mereka di ajang ini.

Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan seluruh slot babak gugur telah terisi. Para juara grup dan runner-up didampingi delapan tim peringkat ketiga terbaik akan melanjutkan persaingan menuju perebutan gelar juara dunia.

Austria dan Aljazair Jadi Penutup Daftar Lolos Austria memastikan diri melaju sebagai runner-up Grup J setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan Aljazair pada laga terakhir. Hasil tersebut membuat Austria finis di belakang Argentina yang keluar sebagai juara grup.

Skor 3-3 juga menjadi berkah bagi Aljazair. Tambahan satu poin cukup mengantarkan mereka menjadi salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik sekaligus merebut tiket terakhir menuju babak 32 besar.

Lolosnya Aljazair sekaligus mengakhiri harapan Iran. Iran gagal masuk daftar peringkat ketiga terbaik sehingga harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup.

Tim Unggulan Mendominasi, Uruguay Jadi Korban Kejutan Mayoritas tim unggulan berhasil memenuhi ekspektasi dengan lolos ke babak gugur. Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Brasil, hingga Belanda sukses melewati fase grup tanpa hambatan berarti.

Kejutan terbesar justru datang dari Uruguay. Tim asal Amerika Selatan tersebut gagal melaju ke babak 32 besar setelah tidak mampu bersaing di fase grup.