Resmi! Daftar Lengkap 32 Negara Lolos ke Babak Gugur Piala Dunia 2026, 2 Tim Debutan Bikin Kejutan!

Tanjung Verde menjadi kuda hitam yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah fase grup resmi berakhir. (Instagram @433)
JawaPos.com — Sebanyak 32 negara dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah fase grup berakhir pada Minggu (28/6/2026) siang WIB.
Austria dan Aljazair menjadi dua tim terakhir yang mengamankan tiket, sementara Republik Demokratik Kongo dan Tanjung Verde mencetak sejarah dengan menembus fase gugur pada debut mereka di ajang ini.
Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan seluruh slot babak gugur telah terisi. Para juara grup dan runner-up didampingi delapan tim peringkat ketiga terbaik akan melanjutkan persaingan menuju perebutan gelar juara dunia.
Baca Juga:Rusak Rekor Fontaine dan Jairzinho! Lionel Messi Pemain Pertama Cetak Gol dalam 7 Laga Piala Dunia Beruntun
Austria memastikan diri melaju sebagai runner-up Grup J setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan Aljazair pada laga terakhir. Hasil tersebut membuat Austria finis di belakang Argentina yang keluar sebagai juara grup.
Skor 3-3 juga menjadi berkah bagi Aljazair. Tambahan satu poin cukup mengantarkan mereka menjadi salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik sekaligus merebut tiket terakhir menuju babak 32 besar.
Lolosnya Aljazair sekaligus mengakhiri harapan Iran. Iran gagal masuk daftar peringkat ketiga terbaik sehingga harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup.
Mayoritas tim unggulan berhasil memenuhi ekspektasi dengan lolos ke babak gugur. Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Brasil, hingga Belanda sukses melewati fase grup tanpa hambatan berarti.
Kejutan terbesar justru datang dari Uruguay. Tim asal Amerika Selatan tersebut gagal melaju ke babak 32 besar setelah tidak mampu bersaing di fase grup.
Selain itu, Piala Dunia 2026 juga menghadirkan kisah manis dari dua negara debutan.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol