Pratinjau Kolombia vs Portugal: Duel Penentu Lawan di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo berusaha membawa Portugal mengalahkan Kolombia pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi merebut status juara grup sekaligus memburu gol ketiganya di turnamen. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Timnas Kolombia dan Portugal akan memperebutkan posisi juara Grup K saat bertemu pada pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (28/6), dini WIB, dikutip dari ANTARA.
Meski sama-sama telah memastikan tiket ke babak 32 besar, pertandingan ini tetap memiliki arti penting karena hasil akhirnya akan menentukan lawan yang dihadapi pada fase gugur.
Tim yang finis sebagai juara Grup K akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari Grup D, E, I, J, atau L di Stadion Kansas City pada 3 Juli. Sementara itu, runner-up Grup K dijadwalkan bertemu runner-up Grup L di Stadion Toronto sehari sebelumnya.
Kolombia datang dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan beruntun. Tim asuhan Nestor Lorenzo mengawali turnamen dengan menaklukkan Uzbekistan sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Republik Demokratik Kongo untuk memastikan langkah mereka ke fase gugur.
Performa tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan Kolombia yang mampu tampil efektif di lini depan sekaligus disiplin dalam bertahan.
Sepanjang kualifikasi hingga putaran final, Lorenzo berhasil membangun tim yang memadukan pengalaman pemain senior dengan energi para pemain muda.
Luis Diaz diperkirakan kembali menjadi andalan di sektor sayap dengan dukungan kapten James Rodriguez yang tetap memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan.
Kehadiran Jhon Arias serta Jefferson Lerma juga menjadi faktor yang membuat permainan Kolombia lebih dinamis saat menyerang maupun bertahan.
Di sisi lain, Portugal memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan ketajaman lini depan ketika mengalahkan Uzbekistan 5-0 pada laga kedua.
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