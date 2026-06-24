Momen Menarik usai Timnas Prancis vs Irak, Zidane Iqbal Diajak Tukar Kaos oleh Ousmane Dembele

Zidane Iqbal bertukar kaos dengan Ousmane Dembele. (Istimewa)
JawaPos.com - Irak harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 0-3 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Namun, pertandingan antara Timnas Prancis vs Irak di piala dunia tidak hanya menghadirkan cerita di atas lapangan, tetapi juga meninggalkan momen menarik setelah laga berakhir.
Dua gol kemenangan timnas Prancis di piala dunia dicetak Kylian Mbappe pada menit ke-14 dan ke-54, sementara satu gol lainnya disumbangkan Ousmane Dembele pada menit ke-66. Meski hasil akhir tidak berpihak kepada Irak, gelandang muda Zidane Iqbal tetap mendapatkan pengalaman berharga dari pertandingan tersebut.
Dalam keterangannya, Zidane Iqbal mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertukar kaus dengan Ousmane Dembele. Awalnya, pemain Prancis itu menawarkan kaosnya kepada Iqbal sebagai bentuk penghormatan setelah pertandingan.
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"Kami bertukar kaos, dia menawarkan kaosnya kepadaku dan tentu saja dia pemain hebat," ujar Iqbal.
Namun ada cerita menarik di balik pertukaran tersebut. Iqbal mengaku sebenarnya ingin menyimpan kaos Dembele karena itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan sang ayah. Meski demikian, situasinya berubah ketika Dembele juga meminta kaos miliknya.
"Kaos ini yang diinginkan ayahku, tetapi seperti yang kamu tahu ketika pemain seperti dia memintanya, kamu tidak bisa bilang tidak," lanjut Iqbal sambil tersenyum.
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Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola. Banyak yang menilai momen itu menunjukkan rasa saling menghormati antara pemain dari dua tim yang berbeda.
Di tengah ketatnya persaingan di lapangan, hubungan antarpemain tetap terjalin dengan baik setelah pertandingan usai. Bagi Zidane Iqbal, bertukar kaos dengan salah satu pemain bintang Prancis tentu menjadi kenangan yang sulit dilupakan.
Dembele dikenal sebagai salah satu winger paling berbahaya di dunia saat ini dan telah mengoleksi berbagai gelar bersama klub maupun tim nasional.
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