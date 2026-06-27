Erling Haaland Absen, Hattrick Kilat Ousmane Dembele Bantu Timnas Prancis Hancurkan Norwegia 4-1

JawaPos.com - Timnas Prancis menang telak 4-1 atas Norwegia dalam laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 pada Sabtu (27/6). Penyerang andalan Les Bleus, Ousmane Dembele, menjadi bintang pertandingan setelah mencetak hattrick di babak pertama.

Ousmane Dembele membuka keunggulan timnas Prancis pada menit ketujuh setelah memanfaatkan umpan dari Kylian Mbappe dan melepaskan tembakan kaki kanan yang tidak mampu dihalau kiper Norwegia, Egil Selvik.

Ousmane Dembele menggandakan keunggulan pada menit ke-20 lewat sepakan kaki kiri usai menemukan ruang di antara lini pertahanan lawan. Tidak butuh waktu lama, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32.

Pencapaian hattrick di babak pertama itu terakhir kali terjadi di Piala Dunia saat Oleg Salenko untuk Rusia pada edisi 1994.

Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan lewat Thelo Aasgaard yang mencetak gol hanya 14 detik setelah babak kedua dimulai. Namun, momentum itu tidak bertahan lama karena dominasi Prancis tetap terjaga.

Tim asuhan Didier Deschamps akhirnya menutup kemenangan lewat gol Desire Doue pada masa tambahan waktu babak kedua. Hasil itu pun memastikan skor akhir menjadi 4-1. Dembele yang meraih Ballon d'Or 2025 itu saat ini telah mengoleksi empat gol di Piala Dunia 2026 dan total delapan gol bersama tim nasional.

Demi menjaga performa, Dembele pun ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan Bradley Barcola. Sementara itu, Kylian Mbappe menambah catatan menjadi empat asis dari 17 penampilan di Piala Dunia.

Di kubu Norwegia, sejumlah pemain utama tidak diturunkan sejak awal, termasuk Erling Haaland yang diistirahatkan. Pelatih Stale Solbakken melakukan rotasi besar mengingat timnya sudah memastikan lolos ke babak 32 besar.