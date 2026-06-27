Bukan Foto HD, Pemain Timnas Prancis Michael Olise Viral Berkat Unggahan Layar TV di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak cerita menarik, bukan hanya dari aksi para pemain di lapangan, tetapi juga dari aktivitas mereka di media sosial. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah winger Timnas Prancis Michael Olise.

Di tengah tren para pesepak bola yang rutin membagikan foto berkualitas tinggi hasil jepretan fotografer profesional, Michael Olise justru mengambil langkah yang berbeda. Pemain timnas Prancis itu memilih mengunggah momen pertandingan piala dunia menggunakan foto yang diambil langsung dari layar televisi.

Unggahan tersebut langsung menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Banyak penggemar menganggap cara itu terasa sederhana, unik, dan berbeda dibandingkan pemain lain yang biasanya menampilkan dokumentasi dengan kualitas terbaik.

Menariknya, sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Michael Olise lebih dulu menghapus seluruh unggahan lamanya di Instagram. Akunnya pun tampak kosong ketika turnamen dimulai. Setelah itu, dia mulai mengisi kembali media sosialnya dengan foto-foto hasil tangkapan layar televisi dari setiap pertandingan yang dijalani bersama timnas Prancis.

Gaya tersebut ternyata berhasil menarik perhatian publik. Di tengah ramainya pembahasan seputar Piala Dunia, unggahan Olise berkali-kali menjadi bahan diskusi karena dianggap memiliki ciri khas tersendiri.

Banyak penggemar menilai pendekatan itu terasa lebih santai dan tidak dibuat-buat. Efeknya juga terlihat dari pertumbuhan pengikut di Instagram. Selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, jumlah followers Michael Olise dilaporkan bertambah lebih dari satu juta akun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa keunikan dalam membangun citra di media sosial tetap mampu menarik perhatian, meski tanpa mengandalkan foto-foto profesional. Fenomena ini juga menjadi bukti bahwa kreativitas sering kali lebih berpengaruh dibanding kualitas visual semata.

Di era media sosial yang dipenuhi konten serupa, sesuatu yang sederhana tetapi berbeda justru lebih mudah diingat oleh para pengguna. Di sisi lain, performa Olise bersama Timnas Prancis juga ikut membantu meningkatkan popularitasnya.