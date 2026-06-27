Prediksi Skor Timnas Inggris vs Panama di Piala Dunia 2026: The Three Lions Tak Ingin Malu, Bidik Status Juara Grup

Jude Bellingham diharapkan membawa Inggris mengalahkan Panama sekaligus mengamankan status juara Grup L Piala Dunia 2026. (Instagram @judebellingham)
JawaPos.com - Timnas Inggris akan menghadapi Panama pada matchday ketiga Grup L Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Minggu (28/6) pukul 04.00 WIB. The Three Lions hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 32 besar, tetapi kemenangan menjadi target utama demi memastikan status juara grup dan mendapat keuntungan pada fase gugur.
Inggris memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan empat poin dari dua laga pertama. Tim asuhan Thomas Tuchel membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Ghana.
Hasil tersebut membuat Inggris berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Bahkan satu poin sudah cukup mengamankan posisi dua besar Grup L, meski kemenangan tetap diburu agar finis sebagai juara grup.
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Secara kualitas skuad, The Three Lions berada jauh di atas Panama. Kehadiran pemain seperti Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford, hingga Harry Kane membuat Inggris memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi lawannya.
Thomas Tuchel juga dikenal mampu membangun organisasi permainan yang solid. Inggris diperkirakan akan menguasai penguasaan bola sejak menit awal demi menghindari kejutan yang dapat mengganggu peluang mereka menjadi pemuncak klasemen.
Berbeda dengan Inggris, Panama sudah dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya. Tim asuhan Thomas Christiansen menelan dua kekalahan beruntun, yakni 0-1 dari Ghana dan 0-1 dari Kroasia.
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Meski tidak lagi memiliki peluang lolos, Panama dipastikan tetap berusaha memberikan perlawanan terbaik. Mereka ingin mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan hasil positif sekaligus menjaga harga diri di panggung dunia.
Pendekatan pragmatis kemungkinan kembali diterapkan Thomas Christiansen. Panama diprediksi bermain dengan blok pertahanan rendah sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik cepat.
Anibal Godoy masih menjadi sosok paling berpengalaman di skuad Panama. Gelandang yang telah mengoleksi 159 penampilan internasional itu diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus meredam kreativitas lini tengah Inggris.
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