Prediksi Skor Timnas Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Berburu Gol Ketiga, Penentu Juara Grup K

Cristiano Ronaldo berusaha membawa Portugal mengalahkan Kolombia pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi merebut status juara grup sekaligus memburu gol ketiganya di turnamen. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Timnas Kolombia akan menghadapi Portugal pada matchday ketiga Grup K Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (28/6) pukul 06.30 WIB. Pertandingan ini menjadi penentu juara grup setelah Kolombia mengoleksi enam poin, sedangkan Portugal menguntulkan empat poin dan wajib menang untuk merebut posisi puncak klasemen.
Timnas Kolombia datang dengan modal sempurna usai menyapu bersih dua pertandingan pertama piala dunia. Sementara itu, Portugal masih memiliki peluang besar finis sebagai juara grup, tetapi hanya kemenangan yang bisa mengubah posisi mereka di klasemen.
Timnas Kolombia menjadi salah satu tim yang tampil impresif pada fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Nestor Lorenzo mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan sebelum mengalahkan Republik Demokratik Kongo 1-0.
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Enam poin membuat Los Cafeteros sudah memastikan tiket ke babak 32 besar. Meski demikian, kemenangan atas Portugal tetap menjadi target utama agar mereka melaju sebagai juara Grup K dan mendapat jalur fase gugur yang lebih menguntungkan.
Kepercayaan diri Kolombia juga meningkat berkat performa lini depan yang konsisten. Luis Diaz menjadi pemain paling berbahaya melalui kecepatan dan kemampuan menusuk dari sisi sayap, sedangkan James Rodriguez tetap menjadi otak permainan lewat kreativitas dan visi umpannya.
Di lini tengah, Richard Rios dan Jefferson Lerma diperkirakan kembali menjadi andalan untuk menjaga keseimbangan permainan. Keduanya akan memiliki tugas berat menghadapi gelandang kreatif Portugal.
Portugal memasuki laga ini dengan tekanan lebih besar. Tim asuhan Roberto Martinez berada di posisi kedua klasemen setelah mengumpulkan empat poin dari hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dan kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan.
Hasil tersebut memperlihatkan kualitas lini serang Portugal yang sangat tajam. Namun, pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo juga mengungkap masih adanya celah di sektor pertahanan yang harus segera dibenahi. Sorotan utama kembali tertuju kepada Cristiano Ronaldo. Kapten Portugal itu tetap tampil tajam meski telah berusia 41 tahun dan sudah mengoleksi dua gol sepanjang Piala Dunia 2026.
Selain Ronaldo, Portugal masih memiliki sederet pemain kelas dunia seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, hingga Rúben Dias yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan besar.
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