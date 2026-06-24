Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor saat Timnas Portugal Bantai Uzbekistan 5-0: Saya Kembali!

JawaPos.com - Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol ke gawang lawan. Kali ini, Uzbekistan jadi korban pertama Ronaldo di Piala Dunia 2026. Dwigol Ronaldo dalam pertandingan Grup K pada Rabu (24/6), menjadikannya sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mampu mencetak gol di enam edisi berbeda.

Sejak menit awal, timnas Portugal langsung tampil agresif. Gol pembuka lahir pada menit ke-6 dari penyelesaian cepat di tiang dekat setelah menerima umpan matang dari Joao Cancelo.

Sebelumnya, Ronaldo sempat membuang peluang saat gagal memaksimalkan umpan silang dari Nuno Mendes. Dilansir dari ESPN, timnas Portugal terus menekan Uzbekistan pada laga piala dunia setelah gol pertama.

Bruno Fernandes sempat mengancam lewat tembakan yang diblok, sebelum akhirnya Nuno Mendes menggandakan keunggulan pada menit ke-17 lewat situasi bola mati. Eksekusi cerdik Mendes mengecoh pertahanan Uzbekistan yang mengira Ronaldo akan menjadi eksekutor.

Uzbekistan sempat mencetak gol balasan melalui tendangan keras Azizjon Ganiev menjelang menit ke-30. Namun, gol itu dianulir wasit setelah VAR menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Cancelo dalam proses serangan.

Portugal semakin menjauh ketika Ronaldo mencetak gol keduanya. Ronaldo berlari menyambut umpan dari Bruno Fernandes sebelum menyelesaikannya dengan apik dan mengubah skor menjadi 3-0.

Menjelang akhir babak pertama, Ronaldo hampir mencetak hattrick. Pemain berjuluk CR7 itu berhasil melewati kiper Abduvohid Nematov, tetapi tembakan yang dilepaskannya berhasil disapu di garis gawang oleh pemain bertahan Uzbekistan.

Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba memberikan perlawanan. Abbosbek Fayzullaev sempat mengancam, tetapi tendangannya masih tepat mengarah ke kiper Diogo Costa. Ronaldo kembali mendapat peluang, tetapi masih mampu digagalkan oleh penyelamatan gemilang Nematov.