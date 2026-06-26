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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 23.54 WIB

Jepang Protes Keputusan Wasit soal Kaus Kaki Keito Nakamura, Ketua JFA Sebut Samurai Blue Dirugikan

Jepang kembali menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mengulang kemenangan bersejarah yang diraih pada laga uji coba tahun lalu. (Dok. JFA) - Image

Jepang kembali menghadapi Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mengulang kemenangan bersejarah yang diraih pada laga uji coba tahun lalu. (Dok. JFA)

JawaPos.com - Ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Tsuneyasu Miyamoto, melontarkan kritik terhadap keputusan wasit dalam pertandingan Jepang melawan Swedia.

Protes tersebut berkaitan dengan insiden yang melibatkan Keito Nakamura yang diminta mengganti kaus kaki ketika pertandingan sedang berlangsung.

Menurut Miyamoto, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan karena tidak ada keberatan dari perangkat pertandingan sebelum laga dimulai.

Namun, saat pertandingan berjalan, Nakamura justru diminta keluar lapangan untuk mengganti perlengkapannya.

"Kalau tidak dipermasalahkan sebelum pertandingan dimulai, mengapa justru dipermasalahkan saat pertandingan berlangsung? Itu jelas merugikan kami," ujar Miyamoto.

Akibat keputusan tersebut, Jepang harus bermain dengan 10 pemain selama beberapa saat karena Nakamura tidak diperbolehkan tetap berada di lapangan sebelum mengganti kaus kakinya. Situasi itu dinilai berdampak langsung terhadap ritme permainan tim.

Di tengah kondisi jumlah pemain yang berkurang, Jepang kehilangan momentum yang sebelumnya mulai mereka bangun.

Tak lama setelah itu, Swedia berhasil memanfaatkan situasi dan mencetak gol yang mengubah jalannya pertandingan.

Insiden tersebut langsung menjadi perbincangan di kalangan suporter. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemeriksaan perlengkapan pemain tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum pertandingan dimulai sehingga masalah baru muncul ketika laga sudah berjalan.

Editor: Banu Adikara
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