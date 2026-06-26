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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 18.18 WIB

Ketegangan Baru di Piala Dunia 2026! FIFA Berselisih dengan Iran dan Mesir soal Aktivitas LGBTQ+

Aktivitas LGBTQ+ di Piala Dunia 2026 bikin FIFA dan Iran bersitegang. (Istimewa) - Image

Aktivitas LGBTQ+ di Piala Dunia 2026 bikin FIFA dan Iran bersitegang. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertandingan antara Iran dan Mesir yang akan digelar di Seattle pada 27 Juni 2026 menjadi sorotan bukan hanya karena aspek olahraga, tetapi juga karena munculnya perbedaan pandangan antara FIFA dan kedua federasi sepak bola tersebut.

Laga yang dijuluki sebagian media sebagai "Jogo do Orgulho" atau "Game of Pride" itu kembali memicu perdebatan setelah adanya kegiatan yang berkaitan dengan komunitas LGBTQIA+ di sekitar lokasi pertandingan. 

Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas yang disiapkan panitia tuan rumah selama akhir pekan berlangsung.

Federasi Sepak Bola Iran dan Federasi Sepak Bola Mesir sama-sama menyampaikan keberatan terhadap keberadaan aktivitas yang dikaitkan dengan gerakan Pride di lingkungan pertandingan. 

Menurut sejumlah laporan, kedua federasi meminta agar tidak ada kegiatan promosi maupun seremoni yang berhubungan dengan gerakan tersebut di dalam stadion maupun area sekitar venue pertandingan.

Seorang pejabat Federasi Iran menegaskan bahwa posisi tersebut juga mendapat dukungan dari pihak Mesir.

Menurutnya, pandangan kedua federasi mencerminkan nilai budaya dan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di kedua negara.

Iran dan Mesir memang dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki pendekatan konservatif terhadap isu-isu sosial tertentu. 

Karena itu, kedua federasi menilai bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Pride tidak sejalan dengan nilai yang mereka wakili dalam ajang internasional tersebut.

Editor: Banu Adikara
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