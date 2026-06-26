Ketegangan Baru di Piala Dunia 2026! FIFA Berselisih dengan Iran dan Mesir soal Aktivitas LGBTQ+

Aktivitas LGBTQ+ di Piala Dunia 2026 bikin FIFA dan Iran bersitegang. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara Iran dan Mesir yang akan digelar di Seattle pada 27 Juni 2026 menjadi sorotan bukan hanya karena aspek olahraga, tetapi juga karena munculnya perbedaan pandangan antara FIFA dan kedua federasi sepak bola tersebut.
Laga yang dijuluki sebagian media sebagai "Jogo do Orgulho" atau "Game of Pride" itu kembali memicu perdebatan setelah adanya kegiatan yang berkaitan dengan komunitas LGBTQIA+ di sekitar lokasi pertandingan.
Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas yang disiapkan panitia tuan rumah selama akhir pekan berlangsung.
Federasi Sepak Bola Iran dan Federasi Sepak Bola Mesir sama-sama menyampaikan keberatan terhadap keberadaan aktivitas yang dikaitkan dengan gerakan Pride di lingkungan pertandingan.
Menurut sejumlah laporan, kedua federasi meminta agar tidak ada kegiatan promosi maupun seremoni yang berhubungan dengan gerakan tersebut di dalam stadion maupun area sekitar venue pertandingan.
Seorang pejabat Federasi Iran menegaskan bahwa posisi tersebut juga mendapat dukungan dari pihak Mesir.
Menurutnya, pandangan kedua federasi mencerminkan nilai budaya dan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di kedua negara.
Iran dan Mesir memang dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki pendekatan konservatif terhadap isu-isu sosial tertentu.
Karena itu, kedua federasi menilai bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Pride tidak sejalan dengan nilai yang mereka wakili dalam ajang internasional tersebut.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan