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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 26 Juni 2026 | 12.40 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Paraguay vs Australia: Andres Cubas Pastikan La Albirroja Main Sabar

Pemain timnas Paraguay Andres Cubas. (Dok. IG/@albirroja) - Image

Pemain timnas Paraguay Andres Cubas. (Dok. IG/@albirroja)

JawaPos.com - Andres Cubas memastikan timnas Paraguay bermain sabar saat menghadapi Australia. Laga Grup D Piala Dunia tersebut dimainkan di Levi's Stadium, Jumat (26/6) pukul 09.00 WIB.

Australia dikenal memiliki pertahanan yang kuat. Andres Cubas ingin timnas Paraguay bisa membongkarnya. Selain itu, mereka harus memanfaatkan ruang kosong.

"Kita harus cerdas, mencoba membongkar pertahanan Australia, mengeluarkan mereka dari zona nyaman, dan memanfaatkan setiap ruang yang terbuka," kata gelandang timnas Paraguay Andres Cubas yang dikutip dari laman APF, Kamis (25/6).

Bermain dengan sabar dan mempertahankan penguasaan bola juga perlu dilakukan timnas Paraguay. Selain itu, kepercayaan diri menjadi hal penting saat melawan Australia.

"Kuncinya adalah kesabaran, penguasaan bola yang baik, dan dari situ, mulai membangun momentum. Kita harus memanfaatkan setiap situasi untuk mendapatkan kepercayaan diri selama pertandingan dan menjadikannya milik kita," ujar Cubas.

Gelandang 30 tahun tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Australia akan mengandalkan serangan balik. Sementara Cubas, ingin timnas Paraguay mengontrol permainan lini tengah.

"Pertandingan ini mungkin akan membuka banyak ruang dan peluang serangan balik, jadi kita harus sangat waspada. Jika permainan berjalan sesuai rencana, kita bisa mengontrol penguasaan bola di lini tengah, kita akan mencoba membangun serangan dari sana, menciptakan peluang, dan menemukan ruang. Kita memiliki pemain yang mampu melakukannya, dan semoga kita bisa seefisien mungkin," ucap Andres Cubas.

Prediksi susunan pemain Paraguay vs Australia

Timnas Paraguay dan Australia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.

Paraguay (4-4-2)
Kiper: Gill
Bek: Caceres, Gomez, Alderete, Alonso
Gelandang: Mauricio, Cubas, Diego Gómez, Galarza
Penyerang: Enciso, Pitta

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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