Momen Kocak Timnas Mesir vs Selandia Baru: Nomor Punggung Mustafa Zico Copot saat Rayakan Gol

Timnas Mesir di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara timnas Mesir dan Selandia Baru dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan sebuah momen unik yang menarik perhatian penonton. Bukan hanya karena gol yang tercipta, tetapi juga insiden lucu yang melibatkan penyerang Mesir, Mustafa Zico.
Pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas Mesir. Gol tersebut disambut meriah rekan-rekannya yang berlari menghampiri Zico untuk merayakan keberhasilan tersebut.
Namun, di tengah euforia selebrasi, terjadi kejadian tak terduga yang membuat banyak orang tersenyum. Saat para pemain Mesir berkumpul merayakan gol, salah satu rekan setim Zico tanpa sengaja menarik bagian depan jersey yang dikenakannya.
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Tarikan tersebut membuat salah satu angka 1 pada nomor punggung 11 yang terpasang di seragam Zico terlepas. Akibatnya, nomor punggung yang semula terlihat sebagai angka 11 berubah menjadi angka 1.
Momen itu sempat membuat para penonton dan komentator kebingungan karena nomor punggung Zico tampak berbeda hanya beberapa detik setelah selebrasi berlangsung. Rekaman kejadian tersebut dengan cepat beredar di media sosial. Banyak penggemar sepak bola yang menganggap insiden itu sebagai salah satu momen paling menghibur dalam pertandingan.
Beberapa bahkan bercanda bahwa Zico melakukan pergantian nomor punggung tercepat dalam sejarah sepak bola. Meski terlihat sepele, kejadian tersebut cukup menarik perhatian perangkat pertandingan. Setelah situasi kembali normal, tim ofisial Mesir segera menyadari adanya kerusakan pada jersey pemain mereka.
Untuk menghindari potensi masalah identifikasi pemain selama pertandingan berlangsung, Mustafa Zico kemudian diarahkan untuk mengganti seragam dengan jersey baru yang memiliki nomor punggung lengkap. Setelah pergantian dilakukan, pemain tersebut kembali melanjutkan pertandingan seperti biasa.
Insiden unik seperti ini memang jarang terjadi di level tertinggi sepak bola internasional. Namun, momen tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah ketatnya persaingan dan tekanan pertandingan besar, sepak bola tetap menyajikan sisi hiburan yang mampu mengundang tawa.
Bagi pendukung Mesir, gol penyama kedudukan yang dicetak Mustafa Zico tentu menjadi kabar baik. Sementara bagi para penonton netral, kejadian copotnya nomor punggung sang pemain menjadi salah satu cerita menarik yang akan dikenang dari laga melawan Selandia Baru tersebut.
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