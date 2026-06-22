Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia, Ini Fakta Timnas Jerman yang Bikin Lawan Selalu Waspada

JawaPos.com - Timnas Jerman kembali menunjukkan status mereka sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Setelah memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Die Nationalmannschaft kembali masuk dalam daftar tim yang berpotensi melangkah jauh di turnamen.

Meski dalam beberapa tahun terakhir performa mereka sempat naik turun, timnas Jerman tetap menjadi negara yang selalu diperhitungkan ketika memasuki fase gugur. Sejarah panjang, mental juara, serta sistem pembinaan yang kuat, menjadi alasan mengapa mereka sulit diabaikan dalam setiap edisi Piala Dunia.

Sejumlah fakta menarik tentang timnas Jerman di piala dunia serta turnamen besar lainnya yang mungkin belum banyak diketahui penggemar sepak bola. Pertama adalah reputasi mereka sebagai salah satu tim terbaik dalam adu penalti. Sejak era Piala Dunia 1982 hingga 2014, Jerman tidak pernah kalah dalam adu penalti di fase knockout.

Rekam jejak tersebut membuat banyak lawan merasa tidak nyaman apabila pertandingan harus berlanjut hingga babak tos-tosan. Jerman juga tercatat sebagai negara Eropa tersukses di ajang Piala Dunia dengan koleksi empat gelar juara yang diraih pada 1954, 1974, 1990, dan 2014.

Prestasi tersebut menempatkan mereka sejajar dengan negara-negara terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Keberhasilan pada 2014 juga melahirkan catatan khusus. Saat mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Brasil, Jerman menjadi tim Eropa pertama yang mampu menjuarai Piala Dunia di kawasan Amerika.

Banyak orang mengenal Timnas Jerman dengan julukan Die Mannschaft. Namun ternyata sebutan tersebut baru digunakan secara resmi Federasi Sepak Bola Jerman pada 2015. Sebelumnya masyarakat lebih akrab menggunakan nama DFB-Elf atau Nationalmannschaft. Menariknya, branding Die Mannschaft kemudian dihentikan pada 2022 karena dinilai kurang mendapat dukungan dari para suporter.

Jika berbicara tentang pertandingan ikonik, kemenangan 7-1 atas Brasil pada semifinal Piala Dunia 2014 tentu tidak bisa dilupakan. Hingga kini laga tersebut masih dianggap sebagai salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Fakta menarik lainnya berkaitan dengan warna seragam mereka. Jersey kandang Jerman identik dengan warna putih dan hitam, bukan warna bendera nasional Jerman. Warna tersebut merupakan warisan dari Kerajaan Prusia yang memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya negara Jerman modern.