Prediksi Timnas Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Jaga Peluang Lolos Babak 32 Besar

Timnas Spanyol wajib menang lawan Arab Saudi di piala dunia. (instagram @sefutbol)
JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menghadapi Arab Saudi pada laga matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Minggu (21/6) malam WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang cukup menarik karena kedua tim datang dengan situasi yang berbeda setelah pertandingan pertama mereka di fase grup.
Bagi timnas Spanyol, laga lawan Arab Saudi ini memiliki arti yang sangat penting. Tim asuhan Luis de la Fuente gagal meraih kemenangan pada pertandingan pembuka piala dunia setelah hanya bermain imbang tanpa gol.
Hasil tersebut membuat timnas Spanyol belum sepenuhnya aman dalam persaingan menuju babak berikutnya di piala dunia. Mereka membutuhkan tiga poin dari Arab Sausi untuk menjaga peluang lolos tetap berada di jalur yang ideal.
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Hasil imbang pada laga pertama juga kembali memunculkan persoalan yang sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Timnas Spanyol masih mampu menguasai permainan dan mendominasi penguasaan bola, namun efektivitas di area pertahanan lawan menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam sejumlah pertandingan sebelum turnamen dimulai, Spanyol juga beberapa kali mengalami kesulitan membongkar pertahanan lawan yang bermain rapat. Dominasi penguasaan bola sering kali tidak diikuti dengan jumlah peluang matang yang cukup banyak.
Situasi inilah yang perlu diperbaiki apabila mereka ingin tampil lebih meyakinkan saat menghadapi Arab Saudi. Kabar baik bagi kubu Spanyol adalah semakin membaiknya kondisi Lamine Yamal.
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Pemain muda yang menjadi salah satu bintang terbesar sepak bola Eropa saat ini diperkirakan siap tampil sejak menit pertama. Kehadirannya memberikan dimensi berbeda dalam permainan Spanyol, terutama dalam menciptakan peluang dari sektor sayap.
Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan duel satu lawan satu yang dimiliki Yamal menjadi senjata yang sangat dibutuhkan oleh La Roja. Selain itu, Nico Williams juga berpotensi tampil sebagai starter untuk menambah daya ledak serangan dari sisi lapangan.
Jika kedua pemain tersebut bermain sejak awal, Spanyol berpeluang tampil lebih agresif dibandingkan pertandingan sebelumnya. Kombinasi kecepatan di kedua sisi sayap dapat membantu membuka ruang yang selama ini sulit mereka temukan ketika menghadapi tim dengan organisasi pertahanan yang disiplin.
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