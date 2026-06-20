Klasemen Terkini Piala Dunia 2026: Dua Tim Sudah Lolos ke 32 Besar, Dua Tim Dipastikan Tersingkir

JawaPos.com - Matchday dua Piala Dunia 2026 telah berlangsung untuk seluruh tim di Grup A hingga D. Dari hasil tersebut, dua tim memastikan diri lolos ke 32 besar, sementara dua tim juga dipastikan tersingkir dari turnamen.

Tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang melaju ke fase knockout setelah meraih kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Enam poin yang dikumpulkan pun sudah tidak mungkin lagi dikejar Ceko dan Afrika Selatan yang baru meraih satu poin.

Nasib serupa juga dialami Amerika Serikat yang meraih kemenangan 2-0 atas Australia. Cristian Pulisic dan rekan mengoleksi enam poin dari dua laga sehingga sudah mengamankan posisi dua besar Grup D.

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Sementara itu usai matchday kedua, dua tim sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 yakni Turki dan Haiti setelah menelan dua kekalahan. Haiti yang pada laga pertama takluk dari Skotlandia, kembali harus menderita hasil minor setelah dicukur Brasil tiga gol tanpa balas.

Adapun Turki yang digadang-gadang bakal menjadi kuda hitam juga tak berdaya kala bertarung di grup D. Setelah kalah di laga pertama dari Australia, kali ini Paraguay yang membuat Arda Guler dan rekan mengakhiri laga tanpa poin.

Kekalahan dari Paraguay cukup menyakitkan bagi Turki sebab sang lawan bermain dengan 10 pemain sepanjang 45 menit babak kedua. Total 33 tembakan dengan enam mengarah ke gawang Paraguay, belum mampu membuahkan gol pertama bagi Turki di Piala Dunia 2026.

Turki pun gagal mengulang kesuksesan pada Piala Dunia 2002 ketika keluar sebagai peringkat ketiga turnamen. Edisi di Jepang dan Korea Selatan tersebut juga menjadi terakhir kali Turki tampil di ajang akbar empat tahunan ini, sebelum kembali mentas pada tahun ini.

Klasemen Terkini Piala Dunia 2026 Grup A