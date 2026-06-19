Cristiano Ronaldo Beri Tanggapan di Tengah Kritik yang Memintanya Dicoret dari Timnas Portugal di Piala Dunia

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo akhirnya angkat bicara di tengah derasnya kritik yang meminta tidak lagi menjadi pilihan utama timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Portugal yang datang ke turnamen sebagai salah satu favorit justru mengawali langkah dengan hasil kurang memuaskan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo.

Sempat unggul cepat melalui sundulan Joao Neves, timnas Portugal asuhan Roberto Martinez gagal mempertahankan momentum dan harus puas berbagi angka setelah Yoane Wissa mencetak gol penyeimbang sebelum turun minum. Ronaldo bermain penuh selama 90 menit, tetapi kembali gagal memberikan kontribusi berupa gol di piala dunia.

Catatan tanpa golnya di turnamen besar kini telah berlanjut menjadi 10 pertandingan, memunculkan perdebatan apakah pemain berusia 41 tahun tersebut masih layak menjadi starter. Sementara para penyerang top lain seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi langsung tampil gemilang di laga pertama, Ronaldo justru kesulitan memberikan ancaman berarti.

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Melansir Metro Sport, bahkan gelandang Kongo, Ngal'ayel Mukau, mengakui timnya tidak menyiapkan strategi khusus untuk meredam sang megabintang.

"Rencana khusus untuk membendung Cristiano Ronaldo? Sejujurnya, tidak juga. Kami tahu dia tidak sama seperti dulu. Dia sedikit lebih tua sekarang. Tapi tetap saja, dia adalah salah satu yang terhebat dan saya sangat menghormatinya," kata Mukau.

Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada pertandingan kedua fase grup. Menjelang laga tersebut, desakan agar Ronaldo lebih sering dimainkan sebagai supersub mulai bermunculan.

Namun, mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu menunjukkan bahwa dirinya belum menyerah. Melalui media sosial, Ronaldo mengirim pesan optimistis kepada para pendukung Portugal.

"Bukan awal yang kami inginkan. Tapi ini masih jauh dari selesai. Tetap tegakkan kepala dan fokus pada pertandingan selanjutnya," terang dia.