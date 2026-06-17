Daftar Pelatih Termahal di Piala Dunia 2026: Ancelotti Ungguli Tuchel dan Nagelsmann!

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik dunia, tetapi juga pertarungan para pelatih dengan bayaran fantastis. Sejumlah federasi sepak bola rela mengeluarkan dana besar demi mendapatkan sosok yang dianggap mampu membawa tim nasional mereka meraih prestasi tertinggi.

Di puncak daftar pelatih dengan gaji tertinggi terdapat Carlo Ancelotti yang kini menukangi Brasil.

Pelatih asal Italia tersebut menerima bayaran sekitar €10 juta per tahun, menjadikannya pelatih dengan penghasilan terbesar di Piala Dunia 2026.

Keputusan Brasil merekrut Ancelotti menunjukkan keseriusan mereka dalam memburu gelar juara dunia keenam.

Setelah sukses meraih berbagai trofi bergengsi di level klub, Ancelotti kini menghadapi tantangan baru untuk mengantarkan Selecao kembali ke puncak sepak bola dunia.

Di posisi kedua terdapat Julian Nagelsmann yang menangani Jerman dengan bayaran sekitar €7 juta per tahun. Pelatih muda yang dikenal inovatif tersebut dipercaya memimpin proses regenerasi tim Panzer setelah beberapa tahun mengalami pasang surut di turnamen internasional.

Sementara itu, Mauricio Pochettino menempati peringkat ketiga dengan pendapatan sekitar €6 juta per tahun bersama Amerika Serikat. Nominal tersebut menjadikannya salah satu pelatih tim nasional dengan bayaran tertinggi dalam sejarah sepak bola Amerika.

Posisi keempat ditempati Thomas Tuchel yang melatih Inggris dengan gaji sekitar €5,8 juta. Federasi sepak bola Inggris berharap pengalaman Tuchel di level elite Eropa mampu mengakhiri penantian panjang gelar dunia yang terakhir diraih pada tahun 1966.