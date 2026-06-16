Inggris Pilih Trevoh Chalobah Gantikan Livramento, Harry Maguire Tidak Dilirik

JawaPos.com - Tim nasional Inggris mendapat cobaan jelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Kroasia. Bek muda Newcastle United Tino Livramento dipastikan harus absen dari turnamen setelah mengalami cedera betis saat sesi latihan. Livramento mengalami cedera pada Minggu (14/6) dan diperkirakan harus menepi selama sekitar enam minggu.

Durasi pemulihan itu membuatnya tidak mungkin tampil di ajang Piala Dunia, sehingga tim pelatih Inggris segera mengambil langkah dengan memanggil bek Chelsea Trevoh Chalobah sebagai pengganti. Dalam pernyataan resminya, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) menyebutkan bahwa saat ini perjalanan Chalobah menuju pusat latihan tim di Kansas City tengah disiapkan.

Sementara itu, skuad utama Inggris akan bertolak ke Dallas, Texas, untuk menghadapi Kroasia pada pertandingan pertama fase grup yang dijadwalkan berlangsung Kamis (18/6). FA juga menegaskan bahwa sesuai regulasi FIFA, setiap tim peserta masih diperbolehkan mengganti pemain outfield hingga 24 jam sebelum pertandingan pembuka dimulai. Hal itu memberikan ruang bagi Inggris untuk melakukan perubahan skuad secara sah.

Dilansir dari ESPN, absennya Livramento menjadi kerugian tersendiri bagi pelatih Thomas Tuchel. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun itu memiliki fleksibilitas bermain di sisi kanan maupun kiri pertahanan. Namun, kondisi fisiknya memang belum sepenuhnya ideal setelah sebelumnya absen selama dua bulan di akhir musim akibat cedera paha.

Livramento sempat tampil pada babak kedua saat Inggris meraih kemenangan 1-0 atas Selandia Baru dalam laga persahabatan di Florida. Namun, Livramento tidak dimainkan dalam pertandingan pemanasan terakhir melawan Kosta Rika.

Sebagai pengganti, Chalobah datang dengan pengalaman internasional yang masih terbatas. Chalobah baru mengoleksi satu caps bersama timnas Inggris yang didapat saat melakoni debut dalam kekalahan 1-3 dari Senegal pada Juni 2025. Meskipun demikian, Chalobah sempat masuk skuad dalam dua laga terakhir kualifikasi pada November 2025 sebagai menjadi pemain cadangan.

Di level klub, performa Chalobah bersama Chelsea justru cukup konsisten di tengah musim yang tidak stabil bagi timnya. Chalobah mencatatkan 34 penampilan di Liga Inggris musim lalu dan menyumbang tiga gol yang menjadikannya salah satu pemain paling diandalkan.

Menariknya, Chalobah dipilih mengisi slot itu dan mengungguli sejumlah nama lain seperti Trent Alexander-Arnold, Fikayo Tomori, Lewis Hall, hingga Harry Maguire. Dilansir dari Sky Sports, Thomas Tuchel tidak memilih Maguire yang berada di Amerika Serikat diduga karena hubungan yang kurang harmonis antara sang pelatih dan bek Manchester United. Terlebih setelah percakapan yang disebut berlangsung tegang saat pencoretan awal skuad.