Belgia terhindar dari kekalahan setelah imbang 1-1 lawan Mesir

JawaPos.com - Timnas Belgia terhindar dari kekalahan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Mesir di Seattle Stadium pada Selasa (16/6) dini hari WIB.

Peran Romelu Lukaku di depan gawang menjadi faktor penting yang memaksa Mohamed Hany melakukan gol bunuh diri pada babak kedua. Mesir sempat unggul lebih dulu lewat gol Emam Ashour.

Dilansir dari Antara, timnas Belgia harus puas mengawali Piala Dunia 2026 dengan satu poin, sementara Mesir berhasil mencatat hasil berharga setelah mampu menahan salah satu favorit Grup G.

Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal dengan mendominasi penguasaan bola. Peluang pertama lahir pada menit ke-7 melalui tendangan jarak jauh Kevin De Bruyne, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Mesir.

Meski terus ditekan, Mesir justru mampu membuka keunggulan pada menit ke-19. Salah memberikan umpan matang kepada Ashour yang berdiri bebas di depan kotak penalti. Ashour kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut kiri bawah gawang yang gagal dijangkau Thibaut Courtois.

Tertinggal satu gol, Belgia berusaha meningkatkan intensitas serangan. Namun, pertahanan disiplin Mesir membuat The Red Devils kesulitan menciptakan peluang berbahaya.\

Mesir bahkan hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-33 saat Mostafa Zico menerima umpan dari Salah. Beruntung bagi Belgia, Courtois tampil sigap dengan menggagalkan tembakan keras pemain Mesir tersebut.

Pada pengujung babak pertama, Belgia memperoleh peluang melalui Jeremy Doku. Akan tetapi, penyelesaian akhir pemain sayap tersebut masih melambung di atas mistar. Skor 1-0 untuk keunggulan Mesir bertahan hingga turun minum.